投资者 “流氓协议”引发网络热议，经济学家管清友发文声援罗永浩

IT之家 4 月 19 日消息 近日，罗永浩发文称自己曾被逼签署流氓协议，引起网络热议。今日，经济学家管清友在社交平台发文声援罗永浩。

管清友表示，总归来说，罗永浩和那位投资人的事情，并不难厘清，一些结论是很明显的。这或是大部分网友都站在罗永浩这一边，同时那位投资人及其机构至今也不站出来“认领”当事人的原因。创投的圈子并不大，投资机构如此对待创业者，也很是令人大跌眼镜。

投资机构自己心里面也清楚，投出去 100 家，有几家成功的就能抹平那些失败的投资。所以风险投资，盈和亏都是常事，而不是完全将风险转嫁给创始人。如果是这样，这门生意基本上就是稳赚不赔，甚至比放贷更可怕一件事，公司上市了可以赚很多倍，公司经营不下去了还能拿回本金和利息。

IT之家获悉，4 月 15 日，罗永浩在社交平台发文回应再被强制执行，称自己为也许是史上能量最正、心态最阳光的创业失败者和顽固还债者。

罗永浩称，近期即将发生的一起锤子科技相关的法院强制执行，来自锤子科技的某一个投资者。该机构在 2017 年锤子科技的融资过程中，在所有其他投资者都已签字并焦急等待救命投资款到账时，恶意拒绝签字，非常下作地在公司生死存亡之际，乘人之危，逼迫我个人签署强制回购股份的协议。作为锤子科技的创始人，为了给公司续命，其最后不得不签署了这份流氓协议。

以下是管清友微博全文：