投资者 “流氓协议”引发网络热议，经济学家管清友发文声援罗永浩

IT之家 4 月 19 日消息 近日，罗永浩发文称自己曾被逼签署流氓协议，引起网络热议。今日，经济学家管清友在社交平台发文声援罗永浩。
管清友表示，总归来说，罗永浩和那位投资人的事情，并不难厘清，一些结论是很明显的。这或是大部分网友都站在罗永浩这一边，同时那位投资人及其机构至今也不站出来“认领”当事人的原因。创投的圈子并不大，投资机构如此对待创业者，也很是令人大跌眼镜。
投资机构自己心里面也清楚，投出去 100 家，有几家成功的就能抹平那些失败的投资。所以风险投资，盈和亏都是常事，而不是完全将风险转嫁给创始人。如果是这样，这门生意基本上就是稳赚不赔，甚至比放贷更可怕一件事，公司上市了可以赚很多倍，公司经营不下去了还能拿回本金和利息。
IT之家获悉，4 月 15 日，罗永浩在社交平台发文回应再被强制执行，称自己为也许是史上能量最正、心态最阳光的创业失败者和顽固还债者。
罗永浩称，近期即将发生的一起锤子科技相关的法院强制执行，来自锤子科技的某一个投资者。该机构在 2017 年锤子科技的融资过程中，在所有其他投资者都已签字并焦急等待救命投资款到账时，恶意拒绝签字，非常下作地在公司生死存亡之际，乘人之危，逼迫我个人签署强制回购股份的协议。作为锤子科技的创始人，为了给公司续命，其最后不得不签署了这份流氓协议。
以下是管清友微博全文：
声援罗永浩：被逼签“对赌协议”不合情不合理
最近“罗永浩被逼签流氓协议”的话题登上热搜，他发长文痛斥锤子科技的一个“不良投资者”。与以往的热度不同，罗永浩这一次引发的争议更值得好好的思考创业这件事。
总归来说，罗永浩和那位投资人的事情，并不难厘清，一些结论是很明显的。这或是大部分网友都站在罗永浩这一边，同时那位投资人及其机构至今也不站出来“认领”当事人的原因。创投的圈子并不大，投资机构如此对待创业者，也很是令人大跌眼镜。
创业界流传着一个笑话：你在市场上看到的 10 家创业公司，有 11 家会失败。因为其中还会有接着失败的连续创业者。环顾中国现在的互联网大佬，有几个是一次性就创业成功的？而我们最终看见的成功案例只是被放大，那些更大部分的失败者都不为人知罢了，这就是幸存者偏差。
投资机构自己心里面也清楚，投出去 100 家，有几家成功的就能抹平那些失败的投资。所以风险投资，盈和亏都是常事，而不是完全将风险转嫁给创始人。如果是这样，这门生意基本上就是稳赚不赔，甚至比放贷更可怕一件事，公司上市了可以赚很多倍，公司经营不下去了还能拿回本金和利息。
我们常说，资本是逐利的，但天底下确实很少见这样的“好事”？而锤子科技的这个投资人也是锤子科技本身也是股东之一，和罗永浩都应该为公司的“生死”和盈亏负责。资本本身是偏中性的，背后终归逃不过人心。
一般来说，第一轮投资前，有的投资机构会跟创始人签署回购协议，有的不会。这样看双方的力量对比。投资方团队也许会觉得很冤，因为这是他们的规定程序、规定动作，但这种所谓的套路实在是该改一改了。对赌协议叫什么股权投资？不就是变现债权吗？
在新一轮资金进来时，以签署回购协议作为条件，才签字让新资金进来，这是鲜有的。显然这是逼迫创始人签下“城下之盟”。事件最关键的点在于，作为股东的投资人只求自保，这在道义上显然非常打击创业者或创始人，也对公司之后的发展极为不利。从这个角度上说，“资本是无情的”，还掐住了一个公司的生死穴位。
而创始人显然陷入了两难境地，要么公司很快完蛋，要么自己以后可能会偿还这些钱。罗永浩显然会选择先保住公司，这也是几年后老罗有些悲壮英雄主义色彩，在全网监督下还债的由来。在罗永浩那一轮融资期间，我曾和其他几位朋友一起和他吃过饭，也听他讲过他的设想以及对于资本的无奈。
到底是否存在“逼迫”行为？从法律角度上讲投资人并没有采用非法手段或者人身胁迫，它是合法的，也是被法院认可和判定的。但从道德上，确实是“乘人之危”，不合理也不合情。这是明显的一个结论。
近年来，国家也在鼓励年轻人创业，曾几何时创业风潮涌起，北京中关村大街还升级为了“创新创业街”。但是，缺乏经验的初创者会踩坑，比如罗永浩和投资人这起事件中的签署回购协议和无限连带责任。
坦白的讲，我们中的很多人并没有偿还上亿资金的魄力和实际的能力，甚至也没有负债这么多的机会，一些创业失败并且踩坑的年轻人，很可能再也爬不起来。资本愿意投你，如果成功了，它就是“乐善好施”的。但别忘了它背后始终有着逐利的本性在，我们一般称之为“在商言商”。而当失败时，相互之间扯皮和暴露出其爪牙的情况不在少数。罗永浩和投资人的事件，的确对将步入创业的后来者是一种警醒。
资本的多样性，既有它逐利的本质在，但更大程度上应该被合理、合法和合乎道德上利用，但这是一种理想状态。资本背后的人性在这个时候往往也暴露出了它是否是有“基本道德线”，或者是“道德阴沟”，即在翻船事故发生时只顾着抢夺救生圈，而不是修补船。
这几年，创业浪潮也逐渐退去，多了一些教训后的理性，或许是我们很多人变得胆怯，听到的创业故事也越来越多了，不管是成功的，还是失败的。我们也希望创业环境一如既往的清澈，创投圈少一些套路，多一些人性与和基本的道德底线。