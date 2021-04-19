数据显示：3 月份中国新能源汽车产量 21.6 万辆，销量为 22.6 万辆

4 月 19 日消息，据国外媒体报道，中国汽车工业协会（CAAM）的数据显示，2021 年 3 月，中国汽车制造商共生产 21.6 万辆新能源汽车，其中包括 18.2 万辆电动汽车和 3.4 万辆插电式混合动力汽车。

在销量方面，2021 年 3 月，中国汽车制造商共销售 22.6 万辆新能源汽车，其中包括 19 万辆电动汽车和 3.6 万辆插电式混合动力车。

中国汽车工业协会表示，今年第一季度，中国新能源汽车产量为 53.3 万辆，销量为 51.5 万辆，分别同比增长 3.2 倍和 2.8 倍。

目前，新能源汽车正成为炙手可热的“香饽饽”。除了三大造车新势力外，百度、小米等今年先后宣布进入新能源汽车领域。

新能源汽车包括四大类型：混合动力电动汽车（HEV）、纯电动汽车（BEV，包括太阳能汽车）、燃料电池电动汽车（FCEV）、其他新能源（如超级电容器、飞轮等高效储能器）汽车等。

特斯拉是电动汽车领域的领导者，自从进入中国市场以来，该公司一直是中国最受欢迎的电动汽车品牌之一。

今年 3 月份，该公司 CEO 马斯克表示，从长远来看，中国将成为特斯拉最大的市场，也是特斯拉生产最多车辆、拥有最多客户的地方。