90 后在线花钱求睡眠，包月费用 2-3 万的 “首席哄睡师”是何方神圣

晚上睡不着，早上醒不了，已经成为不少当代年轻人的生活写照。

为了避免因失眠而影响正常的生活与工作状态，一部分年轻人开始在网络上寻医问药，一时间，互联网上充斥着大量的失眠的“急救指南”。与此同时，各类助眠产品也开始争相收割“无寐娘”的智商税。

最近，有知情网友向懂懂笔记透露，部分电商平台上出现了面向失眠人群的语音“哄睡”业务，所谓语音“哄睡”指的是用户购买服务后，商家提供真人的语音陪聊，让用户放松身心，用声音陪伴用户入睡。

那么，相比常见的在线语音聊天，在线语音“哄睡”会不会是一些商家针对失眠人群推出的又一“智商税”收割利器？所谓语音“哄睡”是否真的能够起到助眠的功效呢？

失眠 90 后、高薪“哄睡师”

根据网友所提供的的线索，懂懂笔记在“淘宝”、“闲鱼”等电商平台上搜索“哄睡”一词，的确找到了部分相关的业务，而且语音“哄睡”服务的价格差距并不小，普通“哄睡师”每小时收费约 50 元，而“首席”则高达 300 元。

“下单之后，会根据你（提供）的信息，安排合适的‘哄睡师’提供服务。”有一位提供语音“哄睡”业务的电商商家说，旗下合作的“哄睡师”都很专业，无论下单用户是男是女，都可以匹配到兴趣、爱好相近的“哄睡师”为其服务，如无特殊要求，为用户提供服务的“哄睡师”一般为异性。

如果觉得第一次“哄睡”服务没有效果，甚至还能申请“售后”：由另一位“哄睡师”免费再提供一次“哄睡”的服务。倘若“助眠”的效果佳，用户可以选择“包月”服务，“首席哄睡师”的“包月”费用甚至可以高达两、三万元。

那么，真的有饱受失眠困扰的用户，会选择语音“哄睡”的服务吗？在商品的详情页里懂懂笔记看到，相关的语音服务月销量高达 1000+，而相关的评价也有 120 条。据商家透露说，服务的买家几乎都是 90 后的工薪族。

可是，语音“哄睡”真的能够达到“助眠”的效果吗？答案似乎见仁见智。在另一家店铺里，有用户评价“哄睡”服务称，跟“哄睡师”聊了大概一小时，的确能产生困意。

并非话题太无聊，而是“哄睡师”的声音足够“酥”足矣让大脑得到放松。同时，由于用户与“哄睡师”互相不认识，因此可以肆无忌惮的向其倾诉工作、生活的压力与不满，情绪得到彻底的宣泄。

当然，也有用户觉得，语音“哄睡”效果相当一般。一位曾购买相关服务，昵称为“阿俊”的网友说，他在“闲鱼”上花 100 元找了一位“哄睡师”连麦，以为可以帮助他安然入睡。

结果发现，所谓的“哄睡师”相当不专业，聊天过程走神、磕磕巴巴不说，见他毫无睡意，甚至提出要通过读书、讲故事的方式哄他入睡，令他很是生气，“又不是小孩，要是听书能助眠的话，我不会下载听书 App 吗？”

显然，除了小孩有哄睡需求之外，如今，有部分饱受失眠困扰的年轻用户，也开始在网络上花钱找人“哄睡”了，不同的人，失眠的原因不尽相同，商家、所谓“哄睡师”似乎也难以完全满足“千人千面”的需求。

更令人好奇的是，在线提供语音、连麦“哄睡”服务的商家以及“哄睡师”到底都是一帮什么人？

“首席哄睡师”是何方神圣？

在国内某问答平台上，一则题为“做一名网络哄睡师是什么体验”的帖子，吸引了懂懂笔记的关注。在帖子下，不少网友各抒己见，阐明自己对“哄睡师”职业的看法，更有“哄睡师”晒出买家评价，自证其“哄睡”的功力。

“有的买家真是因为失眠找人哄睡，也有人借机找异性聊天，别有用心。”年初，在深圳一家科技公司上班的张巧，抱着试一试的心态，成为了一名兼职的“哄睡师”，她告诉懂懂笔记，订单基本都是合作的电商商家分发的。

而她只需要确保每天晚上九点后，“哄睡”需求高峰期在线，为失眠的用户提供连麦、语音聊天服务即可。每位用户的收费是 20 元 / 半小时，张巧可以分得收益 12 元。

“如果运气好的话，从晚上九点到凌晨一点可以服务三、四位买家顾客。”据她透露，与该电商商家合作的所谓“专业哄睡师”其实都是一帮兼职的素人，有的和她一样是上班族，有的是学生。

入行“哄睡师”的门槛也非常低，只要与合作的电商商家认为其声线动人，具有一定特点，无论男女都可以入行，而所谓普通、中级甚至“首席”的评定，也都缺乏标准，根据买家顾客的好评，指定订单量、销量而定。

“也就是说，女生声音够嗲，男生声音够暖，更多顾客指明（要其）哄睡，就能够成为更高级别的‘哄睡师’，收费自然更高，毫无专业知识和技巧可言。”张巧坦言，若不是因为生活压力大，且行业门槛低，她铁定不会成为“哄睡师”并陷入如此无谓的“职场”竞争中。

除此之外，懂懂笔记更发现，有部分提供“哄睡”服务的商家，同时经营着专业配音业务。店铺早前的评价，也都与配音、播音、语音录制等的业务相关，在几经追问之下，一位商家透露称，店铺之前的主营业务的确是专业配音录制。

“现在（提供）‘哄睡’服务的‘哄睡师’，基本也都是专业的配音演员。”在承认“哄睡师”为专业配音演员之后，商家甚至大方地将此作为服务的亮点，卖力宣传。

一位配音行业人士告诉懂懂笔记，由于最近几年，语音合成引擎日趋完善，通过 AI 合成的语音也越来越“像人”了，因此有很多诸如广告、说书、播客等，有配音需求的业务，也更青睐于成本低、效率高的 AI 语音合成。

“真人配音的业务需求明显下降，有部分配音师转做播客直播以及陪聊。”该人士坦言，网络“哄睡师”只是语音陪聊业务的小分支。配音演员为了生存，自然会跟着当下最热的市场需求转型。

由此可见，在线“哄睡”或是盘“大生意”。

万亿“睡眠经济”的背后

有人可能会问，国内失眠人群和相关市场规模，到底有多大呢？

中国睡眠研究会调查显示，中国成年人失眠发生率高达 38.2%，意味着超过 3 亿中国人有睡眠障碍。

3 月 20 日，世界睡眠日前夕，阿里健康基于天猫医药平台相关数据，发布了《睡不着报告》，报告显示国内失眠问题年轻化加剧，其中有六成以上为 90 后、00 后，更有三成失眠者为放下手机才能睡的“假性失眠”人群。

换言之，或许有上亿年轻的失眠者饱受“失眠症”困扰，正因为市场规模庞大，除了电商商家之外，更有不少企业、创业者盯上了“哄睡”相关的业务。

在某应用市场里懂懂笔记看到，与助眠、睡眠监测相关的应用，下载量均在 4000 万以上。有部分 App 甚至内置了“哄睡师”的业务，可供失眠的用户在线选择服务的“哄睡师”。而在喜马拉雅、蜻蜓等播客平台，也都将助眠内容专区显示在了主页显眼的位置上。

在主流播客平台上搜索“睡眠”一词，同样也可以找到大量助眠相关内容。部分经过简单整理、收录的助眠音乐专辑，其累计播放量轻轻松松高达几千万，远远地将一些经典的有声小说，抛在身后。

“做说书内容没有人听，但加上了助眠的标签之后播放量突破了三百万。”一位播客内容创作者告诉懂懂笔记，正因为失眠群体规模庞大，逐渐呈年轻化，导致助眠相关内的容关注度都颇高。

因此，包含他在内有很多创客，都盯上了助眠播客内容的创作。且不论创作的播客内容与之前说书、有声阅读有无明显差别，只要以助眠为题，即可收获可观的播放量以及关注度。

而除了通过声音助眠的“软件”之外，电商平台上也针对庞大的失眠群体，推出了可以发出特定“声波”、“红外”、“磁场”的所谓“高科技”助眠“硬件”产品，懂懂笔记看到，一款售价将近 2000 元的“睡眠仪”月均销量高达 600+，累计评价多达 5000 条。

“脱发顶多只影响形象、影响社交，失眠影响的是身体健康，会要命的。”一位长期失眠的年轻网友告诉懂懂笔记，为了治疗失眠，他四处“寻医问药”，尝试所有可能的方法，都未能彻底解决。

正是因为失眠“要命”，失眠者也急于解决睡眠问题，催生出“睡眠经济”。有数据显示，今年，中国睡眠产业的市场规模预计将达到 4000 多亿元人民币，并有望在 2030 年突破万亿。

【结束语】

显然，如此巨大的市场规模自然会吸引大量创客、商家和资本争相入局“睡眠经济”，其中不乏投机者、灰产会利用失眠群体的焦虑情绪，进行疯狂收割。

从“哄睡”、助眠 App 等“软件”服务，再到“睡眠仪”等“硬件”设备，如果要问里面到底包含了多少的“智商税”？或许只有商家才知道了。