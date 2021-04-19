滴滴旗下橙心优选已预定数万吨泰国优质金枕榴莲

4 月 19 日，滴滴旗下社区电商橙心优选携手泰王国政府，启动国内首个本土“榴莲节”。据悉，橙心优选已预定数万吨泰国优质金枕榴莲。

橙心优选表示，榴莲的保鲜历来都比较困难，此次“榴莲节”采购的金枕榴莲，产自泰国最适宜种植榴莲的东部原产地。橙心优选蔬果品类部总经理张可帅介绍，为保证用户买到的金枕榴莲口感最佳，平台会在 4-6 月份最佳采摘时节从树上摘下，经过陆运或海运方式运到中国，最快只需 7 天。

在品质方面，橙心优选表示会严格把控，除食品安全检验外，对榴莲的鲜度、糖酸度、爽脆度、细嫩度也进行品控检测，并有严格的配送发货标准、门店验收标准、销售出品标准等系列要求。

橙心优选表示，传统渠道售卖的榴莲，通常要经过泰国出口商 - 中国进口商 - 一级批发市 - 二级批发市 - 终端销售商等多个环节，橙心优选此次携手中国最大榴莲供应商洪九果品在泰国田间“源头直采”，减少中间分销层级，有效降低成本；其次，社区电商的“共享仓 + 自提”模式，也能极大降低物流配送成本和货损。

在 4 月份的榴莲节期间，橙心优选平台每天都至少有一波榴莲的秒杀活动；从本周起到 9 月，橙心优选平台上都将持续在“上新”泰国榴莲。