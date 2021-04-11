王卫回应 “做社区团购”：顺丰坚决不碰商流，要做独立的第三方

IT之家 4 月 11 日消息 据 e 公司报道，顺丰控股 4 月 9 日召开业绩说明会，对于社区团购业务，董事长王卫表示，公司的愿景是成为独立第三方行业解决方案的数据科技服务公司，而对社区团购来讲是需要商流的，我们坚决不碰商流，因为我们是独立的第三方。前段时间有人说顺丰做社区团购，这个是不对的，我们坚决不碰商流。如果公司没有商流，自己做社区电商是做不了的，如果有电商平台一起做公司可以给予供应链支持。

顺丰 CEO 王卫表示，顺丰控股二季度肯定不会再亏，但全年利润还不能回到去年同期水平。

董事长王卫称，公司不会一味烧钱来做新业务，但短期利润承压若能换来长期竞争力，有机会将顺丰打造成为市场上不可或缺选择，愿意调低未来 1-2 年利润率预期，这是重要的战略。王卫表示，二季度肯定不会再亏，但全年利润还不能回到去年同期水平。因为未来要继续战斗，未来三年还有很多目标要实现，到时候公司的股价不应以物流公司的估值体系来看。

4 月 9 日开盘，顺丰控股一字跌停，封单超 33 万手。4 月 8 日晚，顺丰控股发布一季度业绩预告，预计 2021 年一季度归母净利亏损 9 亿元至 11 亿元，去年同期盈利 9.07 亿元。IT之家获悉，顺丰股价从 2 月 18 日最高点 124.7 块一路走低。目前股价为 72.72 元 / 股，最高跌幅近 45%，市值蒸发超 2000 亿元。

王卫在回答投资者提问时表达了他的歉意，“首先跟股东做一个道歉，因为我认为第一个季度真的没有经营好。”他坦诚在管理上有疏忽，类似的问题不会出现第二次。