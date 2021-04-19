游戏驿站 GameStop CEO 将于 7 月底离职，正在寻找接班人选

北京时间 4 月 19 日晚间消息，据报道，游戏零售商 GameStop（游戏驿站）今日宣布，公司 CEO 乔治・谢尔曼（George Sherman）将于 2021 年 7 月 31 日或稍早些时候离职。

GameStop 称，公司董事会一直在评估行政领导力，以确保公司拥有足够的能力满足不断变化的业务需求。当前，GameStop 董事会正在寻找有能力和经验的 CEO 候选人，以帮助公司加速转型。

即将上任的 GameStop 董事会主席莱恩・科恩（Ryan Cohen）对此表示：“GameStop 感谢乔治在其任期内所提供的宝贵领导。在充满挑战的时期，他采取了许多果断的措施来稳定业务。”

谢尔曼表示：“我为我们在过去两年里在 GameStop 取得的成就感到非常自豪，包括在困难的新冠肺炎疫情期间。领导这么多敬业、才华横溢的个人，他们共同拥有对游戏行业的巨大热情，这是一种荣幸。”

今年 1 月，在散户投资者和卖空者之间的一场史诗般的斗争中，GameStop 股价被极度推高，一度达到 483 美元，涨幅超过 2300%。但很快，GameStop 股价又回落至每股 40 美元至 50 美元的区间。

最近财报显示，GameStop 在最近一个季度的销售额和利润均低于预期。本月早些时候，科恩被 GameStop 任命为下一任董事长，负责公司从实体店向电子商务转移。

今年 2 月，GameStop 首席财务官（CFO）吉姆・贝尔（Jim Bell）已经离职，将获得约 3000 万美元的离职金。3 月，首席客户官（CCO）弗兰克・哈姆林（Frank Hamlin）离职。