微软 Xbox Cloud Gaming 云游戏内测版发布：Win10/iPhone/iPad 可体验

IT之家 4 月 19 日消息 根据外媒 Slashgear 消息，今日微软 Project xCloud 项目正式结束，全新的 Xbox Cloud Gaming（xCloud）云游戏服务测试版上线。微软产品主管 Catherine Gluckstein 表示，目前 Win10 上新版 Edge 浏览器以及 Chrome 浏览器已经可以体验这项功能，在经过一段时间测试后，Xbox Cloud 云游戏服务将会正式推出。

从本周 4 月 20 日起，部分用户可以在 Win10 系统以及 iOS 设备上的 Safari 浏览器上体验微软的云游戏功能。需要注意的是，内测版并不为所有订阅用户开通，而是采用邀请制，拥有 Xbox Game Pass Ultimate 订阅的用户有机会获得这个名额。

官方表示，首批被邀请的用户将在美国当地时间周二早晨公布，该服务将在 22 个支持的国家和地区推出。IT之家了解到，内侧用户的游戏数据将不会被保存，微软希望 Xbox Cloud Gaming 测试版的参与者能够积极提供反馈建议。

官方表示，2021 年 9 月 15 日 Xbox Cloud Gaming 将正式上线，带来超过 100 款云游戏，安卓设备同样可以进行游戏，但用户需要购买 Xbox Game Pass Ultimate 订阅。