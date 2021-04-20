曝微软正开发全新 Win10 商店，对所有应用和游戏开放，甚至可不收取分成

IT之家 4 月 20 日消息 微软正在对其 Windows 10 应用商店进行一次大修。据 Windows Central 报道，该微软计划在今年晚些时候发布一个更新的应用商店，对所有类型的应用程序和游戏更加开放。这可能为开发者铺平道路，使其能够向应用商店提交任何 Windows 应用程序，包括 Chrome 或 Firefox 等浏览器，甚至允许应用程序中存在第三方商务支付平台。

如果微软在今年晚些时候实现了这一传言中的全面改革，这对 Windows 上的应用商店来说是一个很大的转变。目前，Windows 商店（或称微软商店）要求开发者将其 Win32 应用程序打包成 MSIX，并使用微软自己的更新机制和商业平台。据报道，微软将允许开发者向商店提交标准的 EXE 或 MSI 包，并且可以通过开发者自己的内容交付网络（CDN）来管理更新。

这种变化将使 Windows 商店向更多的应用程序开放，包括像 Adobe 的生产力应用程序的 Creative Cloud 套件这样受欢迎的应用程序，甚至像 Chrome 和 Firefox 这样的竞争对手浏览器。微软去年推出了自己的 Windows 软件包管理器，它很快成为现在商店中的应用的伟大选择。像 Steam、WinRAR 和 Zoom 这样的应用现在并不存在于 Windows 商店中，但它们可以通过 Windows 软件包管理器获得。

目前的 Windows10 商店仍缺乏许多流行的应用程序。

听起来，无论微软进行什么整改，都有可能将该公司与 Windows 软件包管理器的工作结合起来，以验证应用程序并将其列入商店。微软目前使用一些方法来验证其 Windows 软件包管理器的应用程序，包括使用其 SmartScreen 技术扫描、静态分析和 SHA256 哈希验证。

传闻中微软考虑允许第三方商务支付平台，这也意味着该公司不会从使用自己的应用内购买系统的开发者那里获得分成。这是另一个大变化，对目前的应用商店来说，这将是一个令人惊讶和开放的变化。

IT之家获悉。Windows 商店最初出现在 Windows 8 系统中，作为微软大力推动的一部分，让开发者创建 UWP 通用应用程序，跨越手机、平板电脑、PC 甚至 Xbox 游戏机。这一点随着 Windows Phone 的结束而瓦解，微软最终在近两年前允许开发者将完整的本地 Win32 游戏带到微软商店。开发人员多年来一直要求对 Windows 商店进行这些传闻中的改变，以使应用进入商店并维护和更新它们变得更加容易。

据说微软计划将许多自家应用程序带到这个新的 Windows 应用商店，包括 Teams、Office、Edge 和 Visual Studio。据传，这个新商店是微软今年晚些时候 Windows 10“太阳谷”重大更新的一部分。微软此前曾将其描述为“Windows 的全面视觉复兴”，应该会对“开始”菜单、文件资源管理器、内置应用等进行大升级。