亚马逊测试家具安装服务：对百思买和家得宝构成威胁

北京时间 4 月 19 日晚间消息，据报道，多位知情人士称，亚马逊正在测试一项优质服务，即家具或家电组装服务。

分析人士称，如果这一举措被广泛采用，将有助于亚马逊更有效地与 Wayfair、百思买（Best Buy）、家得宝（Home Depot）和劳氏（Lowe‘s）展开竞争，这些公司都已经提供类似的服务。

其中一位知情人士称，亚马逊计划在弗吉尼亚州和另外两个市场推出这项服务。当前，亚马逊提供大件物品（如双层床和跑步机）的预定送货服务，可以送到购物者家中的特定房间。

但送货员并不负责安装，这往往让客户感到失望。他们不得不寻找其他安装人员，在其他商定的时间（不是货到时安装）来组装产品。但有了亚马逊的新服务，则送货司机将帮助帮助客户打开家具包装，并安装，然后带走包装箱。

一段培训视频显示，送货司机在帮助顾客安装床和床垫，以及沙发和凳子。当然，这些都很容易组装。但其中一位知情人称，亚马孙司机可能会接受安装洗衣机、烘干机和洗碗机等家用电器的培训，这将对家得宝、劳氏和百思买构成威胁，这三家公司都在销售带有安装服务的家用电器。

知情人士称，这项新服务旨在让亚马逊的送货更方便、更便宜、更容易管理。但对于司机而言，他们却感到了一丝担忧，包括培训不足，以及将他们的工作完成时间限制在不合理的水平。

疫情期间，许多人们不得不在家办公，导致办公座椅等较大物品的需求激增。调研公司 CoreSight Research 数据显示，2020 年，家具和家居用品的在线销售额增长了 41%，达到 361 亿美元。预计今年的销售额将继续增长，达到 373 亿美元。