第二代亚马逊 Echo Buds 真无线耳机发布：体积缩小 21%，降噪效果更出色

IT之家 4 月 15 日消息 亚马逊今天推出了第二代 Echo Buds，其体积缩小了 21%，并增强了主动降噪功能。

第二代 Echo Buds 引入了白色的款式，采用了类似 AirPods Pro 的充电盒中，拉长的设计、单颗居中的 LED 灯、长长的凹槽可以打开盖子。

和 AirPods Pro 一样，Echo Buds 现在也采用了通风设计，以减少耳压。此外，还有其他一些舒适性的改进，包括缩小每个耳机的尺寸，比如缩短了耳内尖端，降低了外部高度，使其更加平齐。

据说第二代 Echo Buds 降噪效果是上一代产品的两倍，而且还支持 AirPods Pro 式的透明模式。音质也得到了改善，动态范围扩大，低音和高音保真度提高。麦克风也得到了改进，通话质量更好。

第二代 Echo Buds 的防水防汗等级为 IPX4，在启用降噪功能的情况下，耳机可以提供 5 个小时的聆听时间，在充电盒子里再充两次满电，总共可以达到 15 个小时。和原来的 Echo Buds 一样，第二代型号也内置了 Alexa。

Echo Buds 配备了四种尺寸的椭圆形耳尖，并可选择两种尺寸的翼型耳尖，以便更牢固地贴合耳部。

IT之家了解到，第二代 Echo Buds 配备标准 USB-C 充电盒的价格为 119.99 美元（约 785.73 元人民币），配备无线充电盒的价格为 139.99 美元（约 916.7 元人民币），大大低于 AirPods Pro 249 美元（约 1630.53 元人民币）的价格。它们将于 5 月 13 日发售，并将在限定时间内打折至 99.99 美元（约 654.77 元人民币）和 119.99 美元（约 785.73 元人民币）。