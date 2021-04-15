亚马逊 CEO 贝索斯最后一封年度股东信：还要为员工做得更多

4 月 15 日晚间消息，据报道，亚马逊 CEO 杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）今日在其最后一封“年度股东信”中称，亚马逊需要为员工做得更多、更好。

贝索斯写道：“虽然投票倾向于我们，我们与员工的直接关系也很密切，但我很清楚，我们需要一个更好的愿景来为员工创造价值，一个为员工成功创造价值的愿景。”

此外，贝索斯还驳斥了此前媒体对该公司工作条件的报道，包括批评其仓库内的工作节奏过于紧张。他说，这给人留下一种印象：亚马逊员工就是“绝望的灵魂，被当作机器人对待”，但这是不准确的。

贝索斯说：“我们不会设定不合理的业绩目标。相反，我们设定了可实现的绩效目标，并将任期和实际绩效数据考虑在内。”

这封信也是贝索斯写给股东的最后一封年度信函，因为他将于今年第三季度辞去 CEO 一职。亚马逊 Amazon Web Services 业务 CEO 安迪・贾西（Andy Jassy）将接替他的职位。

以下就是贝索斯的 2011 年度股东信：

致我们的股东：

在亚马逊 1997 年写给股东的信中，也是我们的第一封信中，我谈到了我们希望创造一种“经久不衰的特许经营权”机制，一种通过释放互联网的力量，重新创造“服务客户的意义”的特许经营机制。当时（1997 年），亚马逊员工数量从 158 人增加到 614 人，客户数量超过 150 万。此外，我们还以每股 1.50 美元的价格上市。

从那时起，我们已经走过了很长一段路，我们比以往任何时候都更加努力地服务和取悦客户。去年，我们招聘了 50 万名员工，现在世界各地直接雇佣了 130 万人。我们在全球拥有 2 亿多名 Prime 会员。在我们商店（Marketplace）销售的中小企业超过 190 万家，占我们零售额的近 60%。客户已将 1 亿多台智能家居设备连接到 Alexa。亚马逊 Amazon Web Services（AWS）为数百万客户提供服务，2020 年营收近 500 亿美元。1997 年，我们还没有发明 Prime、Marketplace、Alexa 或 AWS，甚至连想法都没有。当然也没有一个是命中注定的，我们在每一项服务上都冒了很大的风险，并在每一项服务中都付出了汗水和匠心。

一路走来，我们为股东创造了 1.6 万亿美元的财富。他们都是谁？当然，我因为拥有亚马逊股份而变得富有。但超过 7/8 的股份，相当于 1.4 万亿美元的财富创造，为他人所有。他们是谁？他们是养老基金、大学和 401 (K) 计划，他们是玛丽（Mary）和拉里（Larry），就在我坐下来写这封股东信的时候，他们出乎意料地给我发了这封信：

我总是听到类似的故事。我认识一些人，他们把通过亚马逊获得的资金用在大学、紧急情况、住房、度假、创业和慈善事业上了，等等。我为我们为股东创造的财富感到自豪。这很重要，它改善了他们的生活。但我还知道另一件事：这还不是我们创造的价值中最大的一部分。

创造比消费更多

如果你想在商业上（实际上是在生活中）取得成功，你必须创造比消费更多的东西。你的目标应该是为你交往的每一个人创造价值。任何不能为其接触到的人创造价值的企业，即使表面上看起来很成功，也不会在这个世界上存在很长时间。它很快就会被淘汰。

要记住，股票价格不是关于过去的。它们是对“未来现金流折现回到现在”的预测，股票市场的预期。我想暂时换个话题，谈谈过去。我们在 2020 年为股东创造了多少价值？这是一个相对容易回答的问题，因为会计系统就是为回答这个问题而设立的。我们在 2020 年的净利润为 213 亿美元。如果亚马逊不是一家拥有数千名所有者的上市公司，而是一家只有一个所有者的独资企业，那么这就是所有者在 2020 年的利润。

那员工呢？这也是一个相当容易回答的价值创造问题，因为我们可以看看薪酬支出。一家公司的支出，就是员工的收入。2020 年，员工的收入为 800 亿美元，外加 110 亿美元的福利和各种工资税，总计 910 亿美元。

第三方卖家呢？我们有一个内部团队（销售合作伙伴服务团队）来回答这个问题。他们估计，2020 年，第三方卖家在亚马逊上销售的利润在 250 亿至 390 亿美元之间。为保守起见，我在这里假设为 250 亿美元。

对于客户，我们必须将其细分为消费者客户和 AWS 客户。我们先说消费者。我们提供低廉的价格、丰富的选择和快速的送货，但假设我们忽略了所有这些，并且只看重一件事：我们为客户节省时间。

在三分钟或更短的时间内，顾客就在亚马逊上完成了 28% 的购买；一半的购买不到 15 分钟就完成了。而对于典型的实体店购物，你需要开车、停车、查找商店过道、排队结账、找到你的车，然后开车回家。研究表明，典型的实体店之旅大约需要一个小时。如果你假设一次典型的亚马逊购物只需要 15 分钟，一周可以节省你几次去实体店的路程，那么一年就节省了 75 个小时以上。这很重要。在 21 世纪初，我们都很忙碌。

这样，我们就可以得到一个美元的数字。让我们把节省的时间估计为每小时 10 美元，这是保守的。75 小时乘以每小时 10 美元，减去 Prime 的成本，你就可以为每个 Prime 会员创造约 630 美元的价值。我们有 2 亿 Prime 会员，2020 年创造的价值总计为 1260 亿美元。

AWS 相对难以估计，因为每个客户的工作负载都非常不同，但我们还是估算一下，当然误差可能会很大。在云中运营与现场运营带来的直接成本改善各不相同，但合理的估计是 30%。在 AWS 2020 年全年 450 亿美元的营收中，这 30% 意味着所创造的客户价值为 190 亿美元。这项评估工作的困难之处在于，直接降低成本是迁移到云为客户带来的好处中最小的一部分。更大的好处是提高了软件开发的速度，这可以显著提高客户的竞争力和营收。我们没有合理的方法来估计客户价值的这一部分，只能说它几乎肯定大于直接节省的成本。保守地说，我会说这是相同的，并将 AWS 去年的客户价值创造计为 380 亿美元。

将 AWS 和消费者加在一起，2020 年的客户总价值将达到 1640 亿美元。

总结一下：

股东 210 亿美元

员工 910 亿美元

第三方卖家 250 亿美元

客户 1640 亿美元

总计 3010 亿美元

如果每个群体都有一份损益表，代表他们与亚马逊的互动，那么上面的数字就是这些损益表的“底线”（最下面一行，指利润）。这些数字可以说明，员工为什么为我们工作、卖家为什么通过我们销售商品，以及客户为什么从我们这里购买商品。因此我们为他们创造价值。这种价值创造不是“零和游戏”。这不仅仅是把钱从一个口袋转到另一个口袋。发明和创造是所有真正价值创造的根源，而所创造的价值，就是创新的衡量标准。

当然，我们与这些全体的关系，和我们创造的价值，不仅仅是美元和美分。金钱并不能说明问题的全部。例如，我们与股东的关系相对简单。他们在自己选择的期限内投资和持有股票。我们也会就年度会议和正确的投票程序等事项向股东提供指导。即便如此，他们也可以无视这些指示，直接放弃投票。

我们与员工的关系是一个非常不同的例子。我们有他们需要遵循的流程，以及需要满足的标准。我们需要培训和各种认证。员工必须在约定的时间上班。我们与员工的互动很多。这不仅仅是工资和福利的问题，还涉及到双方关系的所有其他细节方面。

关于这次的选举，我认为我们还需要为员工做得更好。虽然投票倾向于我们，我们与员工的直接关系也很密切，但我很清楚，我们需要一个更好的愿景来为员工创造价值，一个为员工成功创造价值的愿景。

如果你看了一些新闻报道，你可能会认为我们不关心员工。在这些报道中，我们的员工有时被指责为绝望的灵魂，被当作机器人对待。这不准确。他们是成熟而有思想的人，可以选择在哪里工作。当我们调查履约中心员工时，94% 的人表示，他们会推荐好友来亚马逊工作。

我们的员工可以在轮班期间，利用非正式休息时间伸展身体、取水、使用洗手间或与经理交谈，所有这些都不会影响他们的表现。这些非正式休息时间是对他们正常作息时间中，30 分钟午餐和 30 分钟休息时间的补充。

我们没有设定不合理的绩效目标。相反，我们设定了可实现的绩效目标，将任期和实际员工绩效数据考虑在内。绩效是在很长一段时间内进行评估的，因为我们知道，在任何给定的一周、一天或一小时内，各种因素都会影响绩效。如果员工在一段时间内未能达到绩效目标，他们的经理会与他们交谈并提供指导。

培训也扩展到那些表现出色并能承担更多责任的员工。事实上，82% 的辅导是积极的，提供给达到或超过预期的员工。我们解雇了不到 2.6% 的员工，因为他们无法履行自己的职责（2020 年，由于新冠肺炎疫情的影响，这一比例甚至更低）。

地球上最好的雇主和地球上最安全的工作场所

事实是，领导亚马逊运营的数千人的庞大团队，一直非常关心我们的小时工，我们为自己创造的工作环境感到自豪。我们还感到自豪的是，亚马逊不仅仅为计算机科学家和拥有高级学位的人创造就业机会，还为那些从未获得这种优势的人创造就业机会。

尽管我们已经取得了成就，但我很清楚，我们需要一个更好的愿景，才能让我们的员工取得成功。我们一直希望成为地球上“最以客户为中心”的公司，我们不会改变这一目标，这就是我们走到这一步的原因。但我承诺，我们还要增加一项，我们将成为地球上最好的雇主和地球上最安全的工作场所。

在我即将出任的执行主席的职位上，我将把重点放在新的倡议上。我是个发明家，这是我最喜欢的，也是我最擅长的，这也是我创造最大价值的地方。我很高兴能与我们运营部门充满激情的庞大团队一起工作，在这个“地球上最好的雇主和地球上最安全的工作场所”的竞技场上帮助发明。在细节方面，我们亚马逊总是灵活的，但在愿景问题上，我们是固执和无情的。当我们下定决心做某事时，我们从来没有失败过，在这一点上我们也不会失败。

让我们深入探讨一下安全问题。例如，亚马逊约 40% 的工伤与肌肉骨骼疾病（MSD）有关，即反复运动可能导致的扭伤或拉伤等疾病。MSD 在我们从事的这类工作中很常见，而且更有可能发生在员工入职的前六个月。我们需要为新员工发明减少 MSD 的解决方案，他们中的许多人可能是第一次实际工作。

WorkingWell 就是一个这样的项目，我们于 2020 年在北美和欧洲的 350 个地点向 85.9 万名员工推出了这个项目。我们在那里培训一小群员工有关身体力学、积极主动的健康和安全方面的知识。除了减少工伤，这些概念对日常工作以外的活动也有积极影响。

我们还正在开发新的自动化人员配备时间表，它使用复杂的算法在使用不同肌腱组的工作之间轮换员工，以减少重复运动，帮助保护员工免受 MSD 风险。这项新技术是我们将在 2021 年推出的工作轮换计划的核心。

我们对 MSD 早期预防的更多关注已经取得了成效。从 2019 年到 2020 年，总体 MSD 减少了 32%，工作时间之外导致的 MSD 减少了一半以上。

我们在亚马逊聘请了 6200 名安全专业人员。他们使用安全科学来解决复杂的问题，并建立新的行业最佳实践。2021 年，我们将在安全项目上投资超过 3 亿美元，其中包括最初的 6600 万美元，用于创造有助于防止叉车和其他类型工业车辆相撞的技术。

当我们带头的时候，其他人就会跟随。两年半前，当我们为小时工设定 15 美元的最低工资时，我们这样做是因为我们想在工资方面领先，而不是随大流，因为我们认为这样做是正确的。加州大学伯克利分校和布兰迪斯大学的经济学家最近发表的一篇论文，分析了我们决定将最低起薪提高到每小时 15 美元的影响。他们的评估，与我们从员工、他们的家人和他们所居住的社区那里听到的情况相一致。

我们提高了起薪，不仅使我们自己的员工受益，也使同一社区的其他工人受益，从而提振了全国各地的地方经济。研究表明，在同一劳动力市场中，我们的加薪导致其他雇主的平均时薪增加了 4.7%。

我们的领导工作并不限于此。如果我们想成为地球上最好的雇主，我们不应该满足于 94% 的员工说，他们会推荐朋友来亚马逊作工作，我们必须以 100% 为目标。我们将通过继续在工资、福利、提升技能机会和其他方面领先，随着时间的推移，我们将做到这一点。

如果任何股东担心，地球上最好的雇主和地球上最安全的工作场所，可能会冲淡我们对地球上“最以客户为中心”的公司的关注，那么请放心。这样想吧，如果我们能够运营消费者电子商务和 AWS 这两项不同的业务，并以最高标准来运营，我们肯定可以同时做到上述两个目标。事实上，我相信他们还会互相加强。

气候承诺

在这封信的早期草稿中，对于气候这一部分，我先是摆明了观点，并给出了一些例子。这些论点和例子旨在证明，人类导致的气候变化是真实存在的。但是，坦率地说，我认为我们现在没必要这么说了。因为，你不必说光合作用是真实存在的，或者说重力是真实存在的，或者海平面上的水是在 100 摄氏度沸腾的。这些事情完全是真实的，气候变化的现实也是如此。

不久前，大多数人认为应对气候变化是好事；但他们也认为这会付出高昂的代价，并会威胁到就业、竞争力和经济增长。我们现在知道得更清楚了，应对气候变化的明智行动不仅将阻止坏事发生，还将提高我们的经济效率，有助于推动技术变革，降低风险。总而言之，这些可以带来更多更好的工作，更健康快乐的孩子，更有生产力的工人，以及更繁荣的未来。当然，这并不意味着这将是一件容易的事，一定不会。未来十年将是决定性的十年，2030 年的经济将需要与今天有很大的不同，亚马逊计划成为这一变化的核心。我们在 2019 年 9 月与 Global Optimism 共同发起了气候承诺，因为我们希望帮助推动这场积极的革命。我们需要成为一个不断壮大的企业团队的一员，他们了解 21 世纪的紧迫性和机遇。

如今，不到两年后，代表几乎所有经济领域的 53 家公司签署了《气候承诺》。百思买 (Best Buy)、IBM、Infosys、梅赛德斯 - 奔驰、微软、西门子和 Verizon 等均签署承诺，到 2040 年，其全球业务将实现净零碳，比《巴黎协议》提前 10 年。承诺还要求它们定期测量和报告温室气体排放；通过真正的商业变革和创新实施脱碳战略；并通过额外的、可量化的、真实的、永久的和对社会有益的补偿，来中和任何剩余的排放。可信的、高质量的补偿是宝贵的，我们应该保留它们，以补偿那些不存在低碳替代品的经济活动。

《气候承诺》签署国正在做出有意义的、切实的和雄心勃勃的承诺。Uber 的目标是到 2030 年在加拿大、欧洲和美国成为零排放平台，汉高（Henkel ）计划 100% 使用可再生能源生产电力。亚马逊正在朝着我们自己的目标取得进展，即到 2025 年 100% 可再生能源，比我们最初的 2030 年目标提前了五年。亚马逊是全球最大的可再生能源企业买家。我们在全球有 62 个公用事业规模的风能和太阳能项目，以及 125 个太阳能屋顶正在履行和分类中心。这些项目的发电能力超过 6.9 千兆瓦，每年提供超过 2000 万兆瓦时的能源。

运输是亚马逊商业运营的重要组成部分，也是我们到 2040 年实现净零碳计划中最艰难的部分。为了帮助推动电动汽车技术市场的快速发展，并帮助所有公司过渡到更环保的技术，我们向 Rivian 投资了超过 10 亿美元，订购了 10 万辆电动送货车。我们还与印度的马欣德拉（Mahindra）和欧洲的梅赛德斯 - 奔驰建立了合作伙伴关系。

这些来自 Rivian 的定制电动送货车辆已经投入运营，并于今年 2 月首次在洛杉矶上路。1 万辆新车最早将于明年上路，到 2030 年，所有 10 万辆车将全部上路，可减排数百万吨碳。我们希望企业加入《气候承诺》的一个重要原因是，向市场发出信号，企业应该开始发明和开发有利于改善气候变化的新技术。我们购买 10 万辆 Rivian 电动面包车就是一个很好的例子。

为了进一步加快对建设零碳经济所需新技术的投资，我们于去年 6 月推出了“气候承诺基金”（Climate Pledge Fund）。该投资计划从 20 亿美元开始，投资于有远见的公司，旨在促进向低碳经济的过渡。我们已经投资了 CarbonCure Technologies、Pachama、Redwood Materials、Rivian、Turntide Technologies、ZeroAvia 和 Infinium 等创新技术公司。

另外，我个人还拨款 100 亿美元，帮助推动我们在未来十年所需的系统性变革。我们将支持顶尖的科学家、活动家、非政府组织、环境正义组织和其他致力于抗击气候变化和保护自然世界的人。去年年底，我向 16 个致力于创新和移动解决方案的组织提供了我的第一轮赠款。它将采取来自大公司、小公司、民族国家、全球组织和个人的集体行动，我很高兴能成为这一旅程的一部分，并乐观地认为，人类可以团结起来解决这一挑战。

差异化就是生存，宇宙想要你成为普通人

这是我作为亚马逊 CEO 的最后一封年度股东信，我觉得有最后一件极其重要的事情必须告知大家，我希望所有亚马逊人都把这件事放在心上。

以下是理查德・道金斯（Richard Dawkins）出版的《盲眼钟表匠》（The Blind Watch Maker）一书中的一段话。这是关于生物学的一个基本事实。

“避免死亡是你必须努力的事情。让它自己去做 —— 这就是它死后的样子 —— 身体往往会恢复到与环境的平衡状态。如果你测量一些指标，如温度、酸度、水分或生物体内的电势，你通常会发现，它与周围环境中相应的测量结果有很大的不同。例如，我们的身体通常比我们周围的环境更热，在寒冷的气候下，他们必须努力保持这种差异。当我们死后，身体停止运转，温差开始消失，最终我们的温度与周围环境相同。 并不是所有的动物都如此努力地避免与周围的温度达到平衡，但所有的动物都做了一些类似的工作。例如，在干旱的国家，动植物努力保持细胞中的液体含量，与水从细胞流向干燥的外部世界的自然趋势背道而驰。如果他们失败了，他们就会死。更广泛地说，如果生物不积极地阻止它，它们最终会融入周围环境，不再作为自治生物存在。这就是他们死后会发生的事情。”

虽然这段话不是一个比喻，但它仍然是一篇奇妙的文章，与亚马逊非常相关。我会争辩说，它与所有公司、所有机构，以及我们每个人的生活都相关。为了让你变得正常，这个世界在以什么方式吸引你？要做多少工作才能保持你的独特性？

我认识一对幸福的夫妇，他们的关系中有一个笑话。丈夫经常会假装痛苦地看着妻子，对她说：“你就不能正常一点吗？”他们都微笑着大笑，当然，深刻的事实是，他喜欢她的独特之处。但是，与此同时，如果我们稍微正常一点，事情往往会变得更容易，这也是事实。

这种现象在所有规模级别都会发生。民主是不正常的，暴政是历史常态。如果我们停止所有保持我们在这方面的独特性所需的持续的艰苦工作，我们很快就会与暴政取得平衡。

我们都知道独特性（原创性）极具价值。我们都被教导要“做你自己”。我真正要求你们做的是，拥抱并现实地认识到，保持这种独特性需要多大的精力。这个世界希望你成为普通的人，并千方百计地吸引着你。千万别让它发生。

你必须为你的与众不同付出代价，这是值得的。童话版的“做你自己”是，一旦你让自己的独特性闪耀光芒，所有的痛苦就会消失。当然，这种说法具有误导性。做你自己是值得的，但不要指望这是容易或免费的。你必须不断地投入精力。

这个世界总是试图让亚马逊变得更具典型性，让我们与我们的环境保持平衡。这将需要持续的努力，但我们可以而且必须做得更好。

在这里，我一如既往地附上我们 1997 年的股东信。信中最后写道：“我们亚马逊感谢客户的业务和信任，感谢彼此的辛勤工作，感谢股东的支持和鼓励。”这一点丝毫没有改变。我要特别感谢安迪・贾西（Andy Jassy）同意担任 CEO。这是一项艰巨的工作，责任重大。安迪才华横溢，标准也是最高的。我向你们保证，安迪不会让宇宙把我们变成普通人。他将凝聚起使我们与众不同的生命所需的能量。这并不容易，但这是至关重要的。我还预测，这将是令人满意的，而且经常是有趣的。谢谢你，安迪。

致你们所有人：要善良，要有独创性，创造的东西要比消费的多，永远不要让宇宙把你融入周围的环境。现在仍然是第一天（Day 1）。

杰夫・贝索斯

亚马逊创始人兼 CEO