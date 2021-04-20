亚马逊签署火箭发射合同：拟发射首颗 Project Kuiper 互联网卫星

北京时间 4 月 20 日凌晨消息，据报道，亚马逊正准备将该公司的第一颗 Project Kuiper 互联网卫星送入轨道。

亚马逊周一宣布，该公司与“联合发射联盟”（United Launch Alliance）签署了一份合同，后者将为其进行 9 次发射。

“联合发射联盟”是波音公司和洛克希德马丁公司的合资企业，将使用其 Atlas V 系列火箭发射 Project Kuiper 卫星。亚马逊的整体计划是发射 3236 颗卫星进入近地轨道，该公司此前称其将为此投资 100 亿美元，为消费者、企业和政府带来高速宽带服务。

亚马逊 CEO 杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）发表声明称：“我们决心要让全世界的消费者和社区都能用得起宽带。联合发射联盟是个出色的合作伙伴，已经成功地为商业和政府客户进行了数十次发射任务，我们感谢其对 Project Kuiper 的支持。”

亚马逊发言人拒绝透露这份合同的具体金额。另外，亚马逊并未透露每次任务将发射多少颗 Project Kuiper 卫星，也没有透露该公司将使用哪种版本的 Atlas V 火箭。

“联合发射联盟”董事长兼 CEO 托里・布鲁诺（Tory Bruno）发表声明称：“该计划的范围和规模还将极大提升美国在太空领域中的领导地位，有助于创造就业机会，并为发射服务行业提供稳定而可靠的需求。”

这是亚马逊与火箭运营商签订的第一份合同，但该公司称其“将需要多个运载火箭和发射合作伙伴”，以便按时部署 Project Kuiper 卫星，这就为亚马逊未来与埃隆・马斯克（Elon Musk）旗下太空探索技术公司 SpaceX、贝索斯自己旗下的太空公司“蓝色起源”（Blue Origin）或欧洲发射服务公司 Arianespace 可能会有的合作敞开了大门。虽然亚马逊和“蓝色起源”的创始人都是贝索斯，但后者是一家非上市公司，与前者完全分开。

亚马逊尚未公布 Project Kuiper 卫星发射将于何时开始的时间表。不过，由于美国联邦通信委员会（FCC）去年批准了亚马逊发射卫星，该公司被要求在 6 年内部署其计划中的一半卫星，也就是到 2026 年 7 月需要将约 1600 颗卫星发射到近地轨道。

目前，亚马逊有 500 多名员工参与 Project Kuiper 项目，并于去年 12 月完成了将用户连接到卫星网络的天线的初步开发工作。

最近几个月以来，亚马逊与 SpaceX 在政府监管机构面前发生了冲突，反对后者想要对其“星链”（Starlink）网络做出的改变，到目前为止这个网络已有 1300 多颗卫星在近地轨道上运行。这两家公司是正在全球卫星宽带网络服务领域中展开竞争，而其他竞争对手还包括 OneWeb、Astranis、Telesat 和洛克希德马丁的合作伙伴 Omnispace 等。