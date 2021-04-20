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三星推出新款无线键盘，专为 DeX 而生

2021/4/20 7:19:22 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 4 月 20 日消息 三星 DeX 允许选定的三星手机和平板电脑在安卓系统之上显示类似于桌面的界面，并提供窗口式应用。已经有一些配件旨在让 DeX 更容易使用，比如现在已经停产的 DeX Station，现在有一个新的无线键盘专为该功能打造。

三星智能键盘 Trio 500 刚刚在该公司的 Levant（约旦、伊拉克和黎巴嫩）网站上上架，未来可能会在更多地区推出。有白色和黑色两种颜色可选，采用类似笔记本电脑的 chiclet 按键，看起来与苹果的 Magic Keyboard 类似。

和其他一些蓝牙键盘和鼠标一样，三星智能键盘 Trio 500 可以保存三个连接设备，所以不需要每次想要切换设备时都进行重新配对。三星还增加了三个快捷键（F1、F2、F3 键上的辅助功能），按下后可以打开某个应用。这些快捷键功能只适用于 2021 年 3 月以来更新 One UI 3.1 的 Galaxy 智能手机和平板电脑。最后，F12 键可以一键启动 DeX 模式。

三星并没有分享太多智能键盘 Trio 500 的规格，只知道它重 412.3 克，使用蓝牙 5.0，尺寸为 280.4×127.4×15.4 毫米，这款无线键盘还需要两节 AAA 电池供电

IT之家了解到，下周，三星将举行另一场 Galaxy Unpacked 活动，计划推出“迄今为止最强大的 Galaxy”设备，预计该公司将发布几款笔记本电脑，可能还有一款新的平板电脑，但也有可能有一些新的配件推出，比如新的键盘。

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关键词：三星无线键盘

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