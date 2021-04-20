SA：全球手机 Q1 出货激增，苹果大涨 44％，小米 80%，OPPO 68%，vivo 85%

IT之家 4 月 20 日消息 根据 Strategy Analytics 昨日发布的最新研究报告，2021 年第一季度全球智能手机出货量达到 3.4 亿部，同比增长 24％，创下自 2015 年以来的新高。

他们认为，今年大增长的原因在于消费者对更新换代需求以及中国供应商对 5G 的推动。

Strategy Analytics 高级总监 Suda Sui 表示：“由于中国智能手机市场 5G 产品在多个价位上的成功引发轰动，2021 年第一季度，中国智能手机出货量同比增长 35％，达到 9,400 万部。全球范围内，排名前五位的供应商合计占据了本季度 76％的市场份额，高于去年前的 71％。芯片短缺和美国制裁等因素对本度排名前五的品牌没有重大影响，但在我们看来，这将一直是小型厂商未来几个季度关注的问题。”

Strategy Analytics 执行总监 Neil Mawston 补充道：“第一季度，三星仍然是全球最大的供应商，卖出了 7700 万部智能手机，比 2020 年第一季度的 5800 万台增长 32％。早些时候推出的 Galaxy S21 系列在本季度取得了不错的表现。苹果在全球范围内售出了 5700 万部 iPhone（增长 44%），以 17％的市场份额拿下第二。苹果 iPhone 12 系列带来的 5G 强劲势头在多个市场中持续维存。”

Strategy Analytics 高级分析师 Wu Yiwen 指出：“小米连续第二季度在智能手机出货量方面排名第三。它在全球范围内共出货 4900 万部智能手机，在 2021 年第一季度占据 15％的市场份额，高于一年前的 10％。小米在印度和中国均保持强劲势头，并且在欧洲，拉丁美洲和非洲地区的扩张也开始见效。OPPO（不包括 realme 和一加）斩获了 11％的市场份额，并且在第一季度保持第四大智能手机厂商位置，其次是 vivo。在 2021 年第一季度，vivo 同比增长了令人印象深刻的 85％。”