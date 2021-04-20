广电：全国已开通 7 个 4K 超高清频道，广东地级台已实现 100% 高清化

IT之家 4 月 20 日消息 根据国家广播电视总局公布的最新的行业数据，全国电视频道高清化发展态势良好。

截至 2021 年 3 月底，我国各级播出机构经批准开办高清电视和超高清电视频道共有 845 个，其中高清频道 838 个，4K 超高清频道 7 个。

据悉，中央广播电视总台、北京台、上海台、广东台、广州台、深圳台、杭州台各开办 1 个 4K 超高清频道。

值得一提的是，目前北京、天津、河北、山西、内蒙古、吉林、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、湖北、湖南、广东、海南、重庆、四川、甘肃、青海、宁夏、新疆 22 个省（区、市）的省级台基本实现所有频道高清播出。

此外，广东省所有地级台频道目前已 100% 实现高清播出，而山西、内蒙古、江苏、福建、山东、湖南、海南、四川、新疆 9 省（区）地级台频道高清率达到 75% 以上。

IT之家知悉，截至 2020 年底，全国广播节目综合人口覆盖率 99.38%，电视节目综合人口覆盖率 99.59%, 分别比 2019 年提高了 0.25 和 0.20 个百分点。

据悉，目前我国高清电视频道共有 750 个，新闻资讯类、专题服务类、综艺益智类电视节目高清超高清制作比例分别达到 49.6%、35.2% 和 45.2%。全国有线电视实际用户数 2.07 亿，高清和超高清用户突破 1 亿，智能终端用户 2985 万，同比增长 25.16%。