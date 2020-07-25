《穿越火线 HD》8 月 6 日开启热血体验：全新玩法，画质更细腻

IT之家 7 月 25 日消息 根据穿越火线官方的消息，8 月 6 日，穿越火线高清竞技大区 “热血体验”即将开启。

IT之家了解到，穿越火线高清竞技大区在确保游戏品质细节的同时，也加入了全新玩法体验内容。在 “热血体验”全新版本中，CFHD 将带来 “坦克模式”，该模式下，CFer 们将驾驶犹如 “钢铁巨兽”般的坦克任意驰骋，并不再以枪械较高下，而是用炮膛中的炮弹决胜负。

与此同时，经典 PVE 挑战模式也将在此次新版当中登场亮相。PVE 挑战模式，是《穿越火线》发展历程当中具有里程碑意义的玩法变革。PVE 玩法的问世，意味着 PVP 对战不再是《穿越火线》唯一的主旋律，更多的轻度休闲用户从此也能够感受火线世界的精彩，而追求竞技的硬核玩家们从此也多了一种既能练枪，又能锻炼身法技巧和应变能力的战场。

除了新增模式外，此前几轮体验中已有登场的团队竞技、爆破、生化模式等诸多玩法也会迎来诸多细节调整，地图场景将更加细腻，客户端基础体验也将得到优化——开发团队已针对此前部分玩家反映的卡顿等问题进行了专项打磨。此外，资深玩家最为关注的服务器刷新率 (tickrate)方面，此次 CFHD“热血体验”tickrate 升级为 60。