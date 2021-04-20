新华社：谁给了特斯拉 “不妥协”的底气

IT之家 4 月 20 日消息 4 月 19 日在 2021 上海车展现场，一位女车主现身特斯拉展台，站到车顶维权，T 恤写有“刹车失灵”字样，并大喊特斯拉刹车失灵，之后被保安强行拖离现场。IT之家了解到，今天早些时候警方通报，该女子因扰乱公共秩序被行政拘留 5 天。

对此，新华社发文《谁给了特斯拉“不妥协”的底气》，称特斯拉公司一名高管回应称“没有办法妥协，这是新产品发展必经的一个过程”，还强调“自己的调研显示，90% 的客户都愿意再次选择特斯拉”。特斯拉高管如此傲慢的回应，几乎让人感受不到解决问题的诚意。

文章称，不得不说，这是一起比较复杂的维权事件。事实真相如何，很难仓促定论，有待相关部门深入调查之后能定分止争。从网络舆情来看，特斯拉高管的傲慢回应，让很多人感到费解。尤其“近期的负面都是她贡献的”“我觉得她也很专业，背后应该是有人的”等表述也不太妥当。客观来说，一家企业不可能让所有人都满意，但是作为一家“明星”企业，应该具备让消费者满意的产品和服务态度。

文章还称，诚然，极端维权方式不值得鼓励，但正如一些网民所说：如果消费者能顺畅维权，谁会冒险站在车顶维权？中国是全球最大的汽车产销市场之一，也是全球知名车企争夺的重要市场。无论哪家车企，都须对中国市场有敬畏之心，诚恳接受消费者监督。此外，如果车企涉嫌“店大欺客”，有关部门也要加强监管。