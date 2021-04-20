警方通报 “特斯拉女车主车顶维权”：扰乱公共秩序，行政拘留 5 天

IT之家 4 月 20 日消息 据 @警民直通车 - 上海 微博消息，2021 年 4 月 19 日 11 时 24 分许，青浦公安分局接报，有人在上海车展一展台内闹事。民警立即赶赴现场处置。

经查，张某（女，32 岁）和李某（女，31 岁）因与该品牌公司有消费纠纷，于当日到车展现场表达不满。期间，两人在该展台区域通过肆意吵闹等方式，一度引发现场秩序混乱。张某还不顾工作人员劝阻，强行爬上一辆展车车顶，造成车辆一定程度受损

目前，张某因扰乱公共秩序被处以行政拘留五日，李某因扰乱公共秩序被处以行政警告。

IT之家获悉，4 月 19 日在 2021 上海车展现场，一位女车主现身特斯拉展台，站到车顶维权，T 恤写有“刹车失灵”字样，并大喊特斯拉刹车失灵，之后被保安强行拖离现场。

特斯拉昨天对此回应称，关于在车展现场发生的车主非理性行为，我们了解到当事人为此前 2 月发生的河南安阳超速违章事故车主。据了解，该车主通过非常规方式获取证件进入展馆，在展台周围进行直播，露出定制维权 T 恤，登上车顶大喊。我们在注意到该行为后多次言语劝解，但车主并未停止非理性行为。在与展会主办方协商后，考虑到该行为严重影响公共秩序，主办方协调公安执法人员劝离车主。此前，该车主曾因超速违章发生碰撞事故，以产品质量为由坚持要求退车。

特斯拉还称，近两月以来，公司始终保持与车主积极协商，表示愿意协助完成维修和保险理赔事宜，同时提出多种解决方案，但遭到车主强烈拒绝，且不接受任何形式的第三方检测。未来特斯拉还将继续紧密沟通，帮助车主尽快恢复正常用车生活。

4 月 20 日凌晨，特斯拉微博再次回应上海车展上关于特斯拉产品安全问题的疑问和关注。称如果是特斯拉产品的问题，特斯拉一定坚决负责到底，该赔的赔、该罚的罚。这是我们一贯的态度和处理方式。对不合理诉求不妥协，同样是我们的态度。