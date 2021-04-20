董明珠接受央视采访，回应格力不涨价、接班人、造车等问题

IT之家 4 月 20 日消息 在博鳌亚洲论坛 2021 年年会期间，央视财经记者对格力电器董事长兼总裁董明珠进行了专访。

董明珠表示，近期大宗商品的价格波动导致家电纷纷涨价，而格力却暂时不会考虑对消费者涨价。对这一问题，董明珠表示：不涨价的情况是让消费者有了更大的空间，格力会根据市场的情况，同时也会兼顾经销商和消费者共同的利益，让消费者尽快地在这个时间段把产品买回去，他也是受益者。

关于格力的接班人问题的进展，董明珠表示，我们是创造平台，能不能成为接班人不是我说了算，我曾经对几个人是抱有希望的，但是权力一旦释放给他以后，第一是自己没有掌控能力，第二是没有那种精神，他按照一个普通人的要求要求自己，第三是有权力了以后，把权力做成自己的平台，这对企业来说是非常严峻的考验。

对于互联网强监管的到来，董明珠表示：如果互联网没有受监督，就可能滥竽充数，恶意竞争；如果一个制造业的产品，在互联网这样的压榨之下长期没有利润，企业只有死路一条。现在的严打、严管是对的。没有规矩，不成方圆。

IT之家了解到，关于华为、小米进军汽车行业，董明珠表示：我不盲目跟风，我觉得这个很重要，第二是看自己对这个领域，比如新能源，我们在 2017 年投资的银隆，实际上看的是这个方向，新能源是未来的发展方向，但是新能源是不是从技术储备包括使用场景、需求，是一个渐进过程。