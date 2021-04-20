广东高院发布互联网领域反不正当竞争与反垄断十大案例：百度、腾讯、网易等

IT之家 4 月 20 日消息 今日，广东省高级人民法院首次发布互联网领域反不正当竞争和反垄断十大案例，例如深圳微源码公司诉腾讯公司滥用市场支配地位纠纷案。

此次入选的十大案例涉及网络游戏、网络直播、搜索引擎、电子商务等互联网新兴产业，涵盖了滥用市场支配地位、竞价排名、数据抓取、商业诋毁、侵害商业秘密、集体形象商品化权益保护等与互联网经济发展息息相关的内容。

据悉，2020 年审结该类型案件达 897 件，同比增长 10.9%，约占全国 20%。

在本次公布的案例中，华多公司诉网易公司滥用市场支配地位案，是全国首例直播平台诉游戏厂商垄断案件，该案规范了网络游戏及游戏直播市场竞争秩序；

此外，另一起深圳精英商标事务所诉百度公司等不正当竞争纠纷案，明确了“竞价排名”侵权判定标准及互联网搜索引擎提供商的责任承担。

IT之家了解到，此次十大案件共包括：

1、深圳市精英商标事务所诉重庆猪八戒公司、北京百度公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案 ——“竞价排名”侵权判定标准及互联网搜索引擎提供商的责任承担 2、美商公司诉蓝飞公司等不正当竞争纠纷案 ——NBA 联盟及相应识别标识集合商品化权益保护问题 3、珍妮曲奇公司诉深圳珍妮公司不正当竞争纠纷案 —— 香港地区商品在内地知名度的考量因素 4、华多公司诉网易公司滥用市场支配地位纠纷案 —— 厘清网络游戏产业竞争的相关市场范围 5、仟游公司诉策略公司等侵害商业秘密纠纷案 —— 规制侵害商业秘密的不正当竞争行为 6、暴雪公司等诉成都七游公司等不正当竞争纠纷案 —— 游戏界面构成知名服务特有装潢 7、深圳微源码公司诉腾讯公司滥用市场支配地位纠纷案 —— 维护互联网平台正常运营秩序 8、云自媒公司诉天睿公司等侵害著作权纠纷及不正当竞争纠纷案 —— 抄袭网站网页设计是否构成不正当竞争的判断 9、虎牙公司诉斗鱼公司不正当竞争纠纷案 —— 直播行业同业竞争主体商业诋毁的司法认定 10、窝友之家公司诉原景旅居公司不正当竞争纠纷案 —— 擅自将他人 App 中用户上传的信息数据挪为己用构成不正当竞争

以下简单讲述部分案件，

深圳市精英商标事务所诉重庆猪八戒公司、北京百度公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案：

精英商标在百度中搜索发现，结果中显示“精英商标 八戒知识产权”“深圳精英商标 —— 八戒知识产权”等，点击该搜索结果即进入猪八戒公司网站。 最终高院认定百度公司在接到精英商标所要求删除的有效通知后，未及时采取删除等必要措施，造成损害进一步扩大，故改判百度公司对其中 10 万元承担连带责任。

华多公司诉网易公司滥用市场支配地位纠纷案：

网络游戏《梦幻西游 2》应该不用小编再介绍了。YY 语音软件权利人广州华多网络科技有限公司诉称，网易将网易 CC 直播软件与该游戏软件捆绑，构成滥用市场支配地位，这也是全国首例网络游戏平台诉游戏厂商垄断案件。 最终法院认定网易公司在相关商品市场网络游戏服务市场不具市场支配地位，不足为反垄断法规制对象，故驳回。

深圳微源码公司诉腾讯公司滥用市场支配地位纠纷案：

主要是深圳微源码软件开发有限公司诉被告腾讯科技（深圳）有限公司运营的微信公众号平台未经原告许可，擅自封禁原告在微信公众号平台上开办的 26 个微信公众号，原告认为腾讯滥用市场支配地位，构成垄断。 这起案件比较曲折，法院认为，本案纠纷涉及的产品是“微信公众号”而非“微信”本身。原告的身份不是普通微信用户，而是注册运营微信公众号的主体。在相关商品市场界定错误的情况下，原告亦未能依据法律要求证明被告具有市场支配地位和滥用行为，故驳回。

虎牙公司诉斗鱼公司不正当竞争纠纷案：