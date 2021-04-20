阿里聚划算：取消开店时长限制，向更多中小商家开放

4 月 20 日下午消息，在聚划算年度战略发布会上，聚划算运营总经理吾悾表示，今年，聚划算重心将聚焦在划算，将开放合作、简化规则，凡是能提供好货好价的商家，聚划算将从流量、玩法上给予支持，为更多中小商家创造新机会。

近期，聚划算将上线“划算排行榜”、“一品一券”等产品，支撑商家做日常销售，拉动爆发。划算排行榜排名的唯一依据是折扣。

此外，聚划算将推出“万件单品团”活动，严选极致性价比商品，价格达到行业最低，在淘宝 App 重要位置呈现，目标一年内打造 1000 个 10 万件单品团和 100 个 100 万件的品牌团。

“无论是品牌线下经销商，还是产业带新品牌、直播 MCN 机构，或者是果农、红人等，凡是能提供好货好价的商家或组织，聚划算都欢迎来合作。”吾悾表示，今年在准入规则、流量倾斜、玩法上向新供给提供支持，打造快速爆发的通道。

在商品供给方面，聚划算将针对趋势品类、产业带品牌和农业品牌、健康类品牌提供针对性的扶持。

目前，聚划算已简化多项规则、改进合作机制，比如今年 4 月 1 日起，取消开店时长的要求；不再以历史销售记录和评价数量作为爆款标准；此前，自 3 月 1 日起，已取消保证金或参聚险、保价险等费用，同时降低大件商品运费险。同期也取消对排期违约，因商品爆卖发货不及时等情况的处罚。

同时，聚划算将强化人群运营，发布了聚划算的新世代 Z 计划，通过学生定向补贴，重点服务高校人群。今年覆盖的高校人群预计达到 3200 万，同比翻倍。