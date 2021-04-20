奇瑞瑞虎 8 PLUS PHEV 首次亮相：搭载鲲鹏 DHT 混动系统，百公里综合油耗低于 1L

IT之家 4 月 20 日消息 在上海车展上，搭载奇瑞鲲鹏 DHT 的首款混合动力车型瑞虎 8 PLUS PHEV 首次亮相。

官方表示，瑞虎 8 PLUS PHEV集成前双电机 + 后单电机的四驱混动，百公里加速时间小于 5s，百公里综合油耗低于 1L。

IT之家了解到，奇瑞带来了世界首创的全功能混动构型鲲鹏 DHT，拥有中国品牌首个双电机驱动，9 种工作模式，11 个组合挡位，并可通过 TSD 双轴驱动带来超平顺的驾驶体验。

官方表示，奇瑞汽车正式发布 “奇瑞 4.0 时代全域动力架构”，并将架构下的燃油及混合动力解决方案定名为 “鲲鹏动力 CHERY POWER”。这是一套集奇瑞汽车 24 年动力技术之大成，涵盖未来主流动力形式的全领域专业动力解决方案，包含燃油、混动、纯电及氢动力多种能源形式，可满足用户所有的出行场景。据奇瑞汽车股份有限公司总经理助理、奇瑞动力系统技术中心执行总监古春山介绍，通过三个阶段技术创新，鲲鹏燃油及混合动力的热效率及节油率将大幅提升，热效率最高可达到 45%，节油率超过 95%。基于全新混合动力技术的 PHEV、HEV 也将全面应用，为用户带来更先进、更多样的动力选择。