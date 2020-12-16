奇瑞与华为签订全面合作框架协议，将在智能汽车领域深度合作

IT之家 12 月 16 日消息 奇瑞汽车股份有限公司与华为技术有限公司在芜湖签订全面合作框架协议。

IT之家了解到，根据协议，双方将在智能汽车电子电器架构、智能网联、智能座舱、车载计算及自动驾驶、智能能源、智能车云服务等领域全面合作，共同打造智能出行新体验，让出行更智慧。双方将共同研究探索 5G 创新应用场景，在 5G+V2X、车路协同、自动驾驶等方面开展深度合作。

此外，双方还将在大数据基础设施、存储、分析、高性能计算、信息化等方面开展合作，助力奇瑞加快大数据时代的变革。

华为智能汽车解决方案 BU 总裁王军表示，智能网联汽车是 ICT 行业与传统汽车行业融合的产物，基于 ICT 技术的硬件和软件将在未来汽车行业中发挥更大价值。在这样的一个历史机遇下，华为将携手奇瑞汽车，聚焦关键 ICT 技术，面向智能汽车场景，帮助奇瑞造 “好车”。相信双方的合作一定能碰撞出火花，共同支撑中国自主品牌汽车产业的向上发展。此外，双方将抓住未来出行的消费趋势，共同探索、联合创新，实现软件定义汽车，为消费者打造更智慧的出行体验。

奇瑞汽车董事长尹同跃表示，移动互联网、智能汽车深刻改变了世界汽车工业 100 多年的历史，奇瑞提前布局，积极拥抱时代变化，正加速从传统汽车向智能汽车、新能源汽车方向转型。相信奇瑞与华为此次全面合作，能够助推双方业务的腾飞，把汽车从机械产品转变为软件化产品、智能化产品，能够让中国汽车工业在软件、智能座舱、芯片等领域掌握关键核心技术，像今天的家电、手机行业一样，加快走向全世界。