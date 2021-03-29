《宙斯之血》大热后，Netflix 今年计划再推 40 部新动漫

北京时间 3 月 29 日下午消息，据报道，今年，Netflix 上日式动漫的发行数量几乎翻了一倍，这凸显了该流媒体巨头在加紧创作吸引亚洲观众的原创内容，与 AT&T 和索尼的竞争。

上周六，Netflix 在一次日本的虚拟动漫博览会上发表声明说，该公司将在今年上线 40 部新的动漫作品。在日本，Netflix 拥有约 500 万订阅家庭，其中半数家庭每月观看节目的平均时长达到 5 小时。

Netflix 的这一举措也是为了推动吸引亚洲观众的原创内容。亚洲是全球增长最快的流媒体市场，相比之下，Netflix 的大本营北美市场已趋近饱和。动漫电影《鬼灭之刃》——去年全球票房第四的电影、日本有史以来最畅销的作品——获得成功之后，娱乐公司开始争相抢夺这块价值 230 亿美元的市场。

Netflix 首席动漫制作人大树樱井（Taiki Sakurai）在采访中说：“我们希望成为拥有高质量内容的顶级娱乐平台。我们业务的增长与动漫内容的增长直接有关。”

在亚洲地区，Disney + 和 Amazon Prime 等竞争对手不断加大内容投入，市场竞争已日趋激烈。Netflix 如果想要维持最近的增长速度，吸引亚洲用户至关重要。

台湾一家资本公司 “President Capital Management Corp”的分析师 Pooh Chuang 表示：“与竞争对手相比，Netflix 的一大优势是该公司可以根据其广泛的用户数据，生产本地化原创内容。将原创动漫作品的数量翻一番，有助于推广活动本地化，并强加用户粘性。”

樱井说，全球动漫节目的观看量一年增长近 50%。他说，Netflix 的 2 亿全球订阅用户中，有一半用户在最近几个月至少观看过一部动漫。四年前，樱井加入 Netflix 时，他是唯一一个做动漫的员工。如今，这个团队已经增长到 12 人，表明 Netflix 确实想做好动漫内容。

Netflix 的一些动漫系列已经成为平台上最受欢迎的节目。去年上线的《宙斯之血》是平台上 80 多个国家中最受欢迎的十大系列之一。今年，Netflix 计划推出的动漫系列还包括《武士弥助》，讲述的是封建日本时期的一名传奇非洲武士；《生化危机：无尽黑暗》，改编自日本知名恐怖游戏系列《生化危机》。

根据日本动画协会在去年发布的一份报告，到 2019 年的这十年间，全球动漫市场（包括票房、周边和电视费等等）都几乎翻了一倍，达到 230 亿美元。印度一家研究公司 Million Insights 也在去年的报告中提到，得益于流媒体平台的普及以及日本智能手机游戏的日益流行，到 2025 年，这个市场有望超过 360 亿美元。