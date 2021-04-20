美国参议院召集 Spotify、Match 和谷歌等参加应用商店反垄断听证

北京时间 4 月 20 日早间消息，据报道，知情人士透露，谷歌将派出其政策高管在周三的参议院应用商店反垄断听证会上作证，Spotify、Tile 和 Match 的法律高管也将担任证人。

谷歌政府事务和公共政策高级总监威尔逊・怀特（Wilson White）将担任这家科技巨头的代表，与苹果公司首席合规官凯尔・安德尔 (Kyle Andeer) 一起出席听证会。召开这场听证会的参议院司法委员会竞争政策、反垄断和消费者权益小组委员会还计划分别致电 Spotify、Tile 和 Match 的法律高管霍拉西奥・古铁雷兹 (Horacio Gutierrez)、克里斯汀・达卢（Kirsten Daru）和杰雷德・西恩（Jared Sine）。

美国消费者联合会 (Consumer Federation Of America) 的研究主管马克・库珀 (Mark Cooper) 也将出席本次听证会。Spotify、Tile 和 Match 最近都卷入了与苹果的反垄断斗争，Spotify 和 Match 对苹果 App Store 的规则和费用提出了投诉。Tile 相信，苹果的“查找”应用程序将使该公司传言中的 AirTags 配件在寻找实物方面领先于第三方竞争对手。

参议院小组委员会正在调查苹果和谷歌的竞争问题，以及来自应用程序开发商的一些担忧。苹果首席合规官安德尔此前曾在众议院和其他美国议员面前就苹果的几个问题作证。

怀特是谷歌法律总监肯特・沃克（Kent Walker）的高级副手，他于 2011 年加入谷歌，此前曾担任软件开发人员和专利律师。自 2013 年以来，他一直都在担任谷歌广告和应用部门的政策总监，对于谷歌在手机领域所获得的成功来说，这两个部门起到了至关重要的作用，此外它们也是给谷歌带来最多政治麻烦的部门。

在应用商店问题上，谷歌经常为自己辩护，称他们与苹果的做法并不相同，因为安卓设备的用户可以自由地下载其他第三方应用商店，例如三星和无线运营商提供的应用商店等。但是谷歌的确要求手机制造商在设备上预装该公司自己的应用商店和其他移动服务，从而使其服务更具竞争优势。谷歌的这种做法遭到了欧盟的调查，而该公司对欧盟的指控提出了异议。

这个小组委员会的领导人为明尼苏达州民主党参议员艾米・克洛布查尔 (Amy Klobuchar)，参议员迈克・李 (Mike Lee) 是该小组的共和党领袖。这两位议员透露，苹果最初拒绝参与本次听证会，随后他们给该公司 CEO 蒂姆・库克 (Tim Cook) 发了一封信，要求公司派一名证人。

他们在这封信中写道：“苹果对数百万消费者使用的苹果设备上移动应用的成本、分销和可用性拥有控制权，这引发了委员会、消费者和应用开发商所关注的严重竞争问题。小组委员会对这些问题进行全面而公平的审查，需要苹果公司的参与。”

外媒报道称，美国司法部反垄断部门一直在调查苹果应用商店的行为，以确定该公司的行为是否损害了竞争。此前苹果卷入与 Epic Games 公司的反垄断诉讼，该案将于 5 月初开庭审理。周一早些时候，苹果表示，将允许 Parler 社交网络应用程序重返 App Store，这可能会在周三的时候缓解一些预期中的质疑。