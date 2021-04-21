带 Touch ID 的苹果妙控键盘与所有 M1 Mac 兼容，但目前只与 iMac 一起销售

IT之家 4 月 21 日消息 除了重新设计的 iMac，苹果公司还推出了新的妙控键盘，该键盘带有用于指纹验证的 Touch ID 键，对于快速登录 macOS 或用于验证 Apple Pay 在线支付非常有用。

带 Touch ID 的妙控键盘与所有 M1 Mac 完全兼容，包括新款 iMac、13 英寸 MacBook Pro、MacBook Air 和 Mac mini。如果与基于英特尔的 Mac 或其他蓝牙设备一起使用，则无法使用 Touch ID 功能。

虽然新的妙控键盘与所有 M1 Mac 兼容，但目前只能随新的 iMac 一起购买。新的 iMac 可以配置三种不同的妙控键盘之一，包括带 Touch ID 的标准版、不带 Touch ID 的标准版，以及带 Touch ID 和数字键盘的扩展版。

IT之家了解到，苹果过去曾让一些以前的 iMac 专属配件在以后可以单独购买。例如，当 iMac Pro 于 2017 年 12 月推出时，太空灰版本的妙控键盘、妙控鼠标和触控板只与 iMac Pro 一起提供，但在 2018 年 3 月开始单独出售。

配备新的妙控键盘的新 iMac 可以从 4 月 30 日开始订购，并将在 5 月下半月上市。