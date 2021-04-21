OPPO 新研发总部 O-Tower 曝光：采用 O 形设计

IT之家 4 月 21 日消息 Bjarke Ingels Group (BIG) 在中国的发展势头强劲，今天其公布了为中国智能手机制造商 OPPO 设计的研发总部摩天大楼。

IT之家了解到，这座名为 O-Tower 的摩天大楼采用“O 形”设计，将在杭州未来科技城拔地而起，这是一个科技创新区，由中国政府和电子商务巨头阿里巴巴共同合作兴建。这座摩天大楼呈一个空心柱子造型，与地面上的圆形庭院相接，玻璃摩天大楼的边缘似乎“融化”在中央的垂直椭圆周围，面向内部公园的入口。该建筑将成为 OPPO 新的研发总部，但该公司也希望其成为未来科技城区的门户。

空心塔的体量是为了满足对大面积楼板和自然采光的双重需求而设计的。塔楼向地面倾斜，在南边形成一个大的入口大厅，但从上面看，O 型塔楼就像一个圆。在塔楼弯曲的两侧，BIG 设计了一系列三层高的中庭和人行道，以最大限度地扩大视野并创造一种开放的感觉。BIG 声称，根据太阳能研究，在玻璃外墙两侧卷起的旋转百叶窗的位置是独一无二的，将被动地减少进入的阳光达 52%，而不妨碍视野。

O 型塔坐落在一个现存的湖边，再往里走是城市中心，还有一个 9940 平方米的公共公园。为此，基地的景观、中心庭院和公众可进入的底层将整合所有这三者，并将不同的元素联系在一起。再往上，O-Tower 的前三层将容纳公共展览空间、外部公司的研发创新空间、食堂和会议区。除了办公空间外，该塔还将在场地北侧靠塔的峭壁背面的分层建筑群中容纳零售区域。

目前 BIG 还没有提供 O-Tower 的完工日期，也还不知道是否需要接受审查。