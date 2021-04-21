违规收集用户信息遭 “3.15”晚会曝光，北京处罚涉事 App：一家给警告，一家罚 2 万

IT之家 4 月 21 日消息 北京市通信管理局官网 4 月 20 日公布信息显示，对开发“智能清理大师”的北京胜达讯科技有限公司处罚结果是“予以警告，并处 2 万元罚款，向社会公告”；开发“内存优化大师”的北京慧点共赢科技有限公司处罚结果是，则是“予以警告，向社会公告”。处罚原因均为“未经用户同意收集用户个人信息”。

此前，北京市通信管理局官网 4 月 16 日消息称，针对 2021 年中央广播电视总台“3.15”晚会曝光的内存优化大师、智能清理大师、超强清理大师、手机管家 pro 四款 App，北京市通信管理局根据工业和信息化部的统一部署，立即对北京相关涉事企业进行调查核实。经查，北京胜达讯科技有限公司开发的 App“智能清理大师”和北京慧点共赢科技有限公司开发的 App“内存优化大师”存在未经用户同意收集用户个人信息的行为。4 月 15 日，北京市通信管理局对两家涉事公司作出了行政处罚决定。

IT之家了解到，北京市通信管理局表示，后续，将按照《关于开展纵深推进 App 侵害用户权益专项整治行动的通知》（工信部信管函〔2020〕164 号）的要求，继续加强对北京地区 App 服务提供者和 App 应用商店的管理，加大对北京地区 App 的检测力度，督促相关企业落实责任；针对 App 违规收集、使用用户个人信息、过度索取权限、欺骗误导用户、App 应用商店责任落实不到位等多方面问题重点打击，切实保护好消费者的合法权益。