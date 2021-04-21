英特尔 Mobileye 推出 L4 自动驾驶解决方案

IT之家 4 月 21 日消息 根据英特尔官方的消息，公司 Mobileye 近日宣布，Mobileye 的自动驾驶系统 Mobileye Drive 已经实现商用。Mobileye Drive 是 Mobileye 专为未来自动驾驶打造的全栈式解决方案，能够用于为包括自动驾驶出租车（Robotaxi）、消费级轿车和商用货车等在内的一系列自动驾驶汽车（AV）提供支持。

IT之家了解到，Mobileye Drive是一款独特的 “交钥匙”解决方案，它基于前沿的自动驾驶技术而打造，通过了道路测试，并可用于商业化部署。Mobileye Drive专为出行即服务（MaaS）、自动驾驶货车（ADVs）和消费级自动驾驶汽车而设计，具有强大的安全性、实用性和可扩展性。Mobileye Drive可以帮助不同行业驾驭自动驾驶浪潮。

官方表示，Mobileye Drive的核心是Mobileye三位一体的解决方案，这包括：道路信息管理 （REM）高精地图技术、基于规则的责任敏感安全（RSS）驾驶策略和真正冗余（True Redundancy）。其中，在真正冗余方面，Mobileye Drive整合了先进的摄像头、雷达和激光雷达技术在内的两个真正冗余且各自独立的传感子系统。

● 真正冗余：Mobileye Drive采用先进的视觉传感技术，并结合了两个独立的感知子系统——能够提供完全端到端自动驾驶功能的摄像头子系统和具有相同功能的雷达和激光雷达子系统。

●道路信息管理（REM）：Mobileye的REM技术借助于大众市场高级驾驶辅助系统（ADAS）的众包数据，能够在云上自动构建可扩展和低成本的自动驾驶高精地图，使得Mobileye Drive™能够在全球道路上为汽车提供精确导航。

● 责任敏感安全模型（RSS）：RSS是Mobileye开创性的驾驶策略技术。RSS能够为Mobileye Drive提供一个正式的模型，以帮助自动驾驶汽车做出安全的驾驶决策。