Keep 发布两款智能硬件产品：手环 B2 会员版 108 元，动感单车 C1 Pro 售价 4999 元

4 月 21 日下午消息，今天 Keep 在北京召开了“2021 春响大会”。大会上，Keep 正式发布了 App 7.0 版本，同时推出全新升级的三大精品 IP 课及 Keep 智能动感单车 C1 Pro、Keep 手环 B2 会员特享版两款智能硬件产品。据了解，智能动感单车 C1 Pro 售价 4999 元，手环 B2 会员特享版 108 元。

会上，Keep 联合创始人彭唯表示，Keep 自从 2015 年上线至今，经过 6 年的发展，目前已具有 3 亿用户规模。Keep 的定位也从移动健身工具，发展到新一代运动品牌，再到当下的开放式运动平台。

谈及下一步战略发展方向，彭唯表示，内容精品化，运动科技化将是 Keep 未来发展方向。

为此，Keep 加大了官方自制 IP 内容，同时构建开放平台，推动 PUGC 和品牌机构的内容供给。在自研 IP 课程方面，Keep 本次大会推出了聚焦女性用户运动需求的三大 IP 课程：“气质芭蕾”“热汗瑜伽”“燃脂派对”。

另外，Keep 带来了两款智能硬件产品：Keep 智能动感单车 C1 Pro 以及 Keep 手环 B2 会员特享版。

据介绍，Keep 智能动感单车 C1 Pro 最大的亮点是搭载 21.5 英寸超大触控显示屏，可实现 180 度前后翻转、任意角度悬停。同时，大屏配备了专属的 KitOS 系统，用户翻转屏幕就能自动切换“骑行”、“训练”两种运动模式。

不仅如此，Keep C1 Pro 还与 Keep 上百节单车、瑜伽、舞蹈、训练操课等直播及录制课程全面打通，并且为用户增加了语音发弹幕等服务。同时，Keep C1 Pro 匹配 ETM 电磁调控系统，可根据课程编排及用户个人骑行能力自动为骑行者调配合适的阻力值，可以做到了“千人千面”的运动体验。在售价方面 Keep 智能动感单车 C1 Pro 售价为 4999 元。

Keep 手环 B2 会员特享版则采用了 Keep 最新优化的数据算法，可清晰记录用户全天的热量消耗，并接入了专属的游戏化互动课程，售价最低 108 元就可以体验其带来的运动服务。

据了解，此前媒体报道 Keep 将在今年赴美上市，但官方并未给予明确回复。