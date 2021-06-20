Win11 发布之前，微软暗示经典回形针工具引发网友感触

IT之家 6 月 20 日消息 感谢IT之家网友热心线索投递，微软官方 twitter 账号昨日发布了一条内容，附了两张 Windows XP 时代的经典回形针（clip）工具，并询问网友是否能看出区别。

此外，有网友在怀念这款小工具的同时还不忘问一下官方是否会将其带回 Windows 11 中，但官方仅表示会有这么一款小工具，却对 Windows 11 讳莫如深。

不过大部分用户仅表示自己想念这款十分友好的小工具，对套话 Win11 方面十分不屑。

IT之家了解到，回形针，也是 Office 助手的默认形象。这个“大眼夹”和瑞星小狮子等也从此成为了当时那一代 Windows 用户中最经典的回忆之一。

1997 年，“回形针”助手随 Office 97 一同登场，从此给很多新用户带来帮助；

直到 Office XP 开始，微软开始改变 Windows 和 Office 设计以便用户能更方便地关掉它；

后来，微软在 Office 2003 版本中默认关闭了这一功能，用户必须在安装选项中手动选择才能见到“回形针”；

再到 Office 2007，才发现那一年刚刚年满十岁的小助手已经在不经意间被微软砍掉了。

值得一提的是，Office 助手在某些微软 Office 版本会被默认为启动方式，这令很多用户厌烦。它会在任何觉得用户需要它的建议的时候跳出来，而且它的建议往往是不必要或是无用的。

此外，clip.exe 文件在 Windows 98 到 Windows Vista 版本的 Windows 之中是标配的，用户可以此运行命令提示符指令。