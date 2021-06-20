优麒麟 20.04 LTS Pro（0620 更新版本）正式发布：麒麟移动应用环境上线

IT之家 6 月 20 日消息 今日，优麒麟 20.04 LTS Pro（0620 更新版本）正式发布，带来了大量桌面新特性。同时，麒麟移动应用环境全新登陆优麒麟开源操作系统。

▲图源：优麒麟

在本次更新版本中，UKUI 桌面环境迎来 UI 细节优化、核心组件完善和多个新特性。UI 细节优化主要包括交互逻辑简化、显示效果优化以及部分图标重绘。核心组件完善包括性能优化与已知问题修复，降低了桌面环境运行时的资源占用比例，强化了优麒麟操作系统在新老设备上的表现。

IT之家了解到，麒麟移动应用环境首次在优麒麟操作系统中发布，通过在通用平台的麒麟移动应用环境兼容，用户可以在桌面终端中使用移动软件。优麒麟还提供了移动软件快捷安装与管理服务。

麒麟移动应用环境注意事项：

1.CPU 型号支持：目前只支持 Intel、AMD、海光、兆芯四款型号的 CPU。

2.GPU 型号支持：目前在大部分 Intel 集成显卡，AMD，NVIDIA 显卡上支持运行，部分老旧显卡可能不支持默认的渲染模式，用户可以自己根据显卡型号配置对应的渲染模式。

3. 内核：目前在 5.4、5.8、5.10 内核上支持较好，切换内核后，需安装相应的头文件包。

安装方式：

1. 通过官网下载全新安装：

https://www.ubuntukylin.com/downloads/

2. 已安装 20.04 和 20.04 Pro 正式版的用户通过以下方式升级：

$ sudo apt update $ sudo apt full-upgrade

此外，优麒麟 20.04 和 20.04 Pro 正式版的用户可通过以下方式安装麒麟移动应用环境：

（1）下载 deb 包并安装，从而添加 software 软件源（已经添加过的忽略此步骤）：

$ wget http://archive.ubuntukylin.com/ubuntukylin/pool/main/k/kylin-software-keyring/kylin-software-keyring_2021.04.21_all.deb $ sudo dpkg -i kylin-software-keyring_2021.04.21_all.deb

（2） 安装内核头文件包、麒麟移动应用环境、新版麒麟软件商店并重启：

$ sudo apt install linux-headers-`uname -r` $ sudo apt install kmre kylin-kmre-modules-dkms kylin-software-center $ reboot