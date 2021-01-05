优麒麟开源操作系统触摸手势详解：支持多指手势

IT之家1月5日消息 今日，优麒麟发文表示，在 20.10 版本发布时，其正式推出触摸手势支持，以提升 UKUI 在触摸设备中的体验。

优麒麟 20.10 是优麒麟发布的第 16 个版本，提供 9 个月的技术支持。IT之家了解到，优麒麟 20.10 版本默认搭载 Linux 5.8 内核和 UKUI 3.0 桌面环境。

▲ 图源：优麒麟开源操作系统

此外，优麒麟官方还详解了全新触摸手势，包括触摸屏默认手势、触摸板默认手势与默认手势配置等。

Libinput-touch-translator

Libinput-touch-translator 是一个能将触摸事件进行识别，转化为手势，并模拟成对应的 PC 快捷键操作的项目。优麒麟系统集成了 libinput-touch-translator，并且通过这种形式实现了多指手势的支持。

优麒麟系统增加的手势和默认对应的行为包括：

触摸屏默认手势

两指点击 -- 呼出右键菜单

两指缩放 -- 视图缩放

两指滑动 -- 滚动视图

三指缩放 -- 视图缩放

三指横向 -- 前进 / 后退

三指纵向 -- 滑动到顶端 / 底部

四指横向 -- 切换窗口

四指缩放 -- 最大化 / 还原窗口

五指展开 -- 最大化 / 还原窗口

五指捏合 -- 最小化窗口

屏幕下边缘向上滑动 -- 多任务视图

屏幕上边缘向下滑动 -- 显示桌面

触摸板默认手势

两指点击 -- 呼出右键菜单

两指缩放 -- 视图缩放

三指缩放 -- 视图缩放

三指横向 -- 前进 / 后退

三指纵向 -- 滑动到顶端 / 底部

四指展开 -- 最大化 / 还原

四指捏合 -- 最小化

四指横向 -- 切换窗口

四指缩放 -- 最大化 / 还原窗口

默认手势配置

默认手势的配置可以通过手动修改 /etc/xdg/ukui/gestures.conf 文件进行，也可以通过 libinput-touch-translator 提供的 ukui-touch-translator-config 进行图形化的配置。需要注意的是，二者都需要 sudo 权限。