七彩虹 iGame RTX 3090 Kudan 显卡发布：风水混合散热

IT之家 6 月 20 日消息 七彩虹于 6 月 19 日正式发布 iGame RTX 3090 Kudan 显卡。该产品属于 Kuda“九段”系列，创新地采用了高精度机械齿轮装饰，同时实现了风冷、水冷混合散热。

这款显卡正面的金属合金零件采用 CNC 加工技术，精度控制在 0.3 毫米以内；同时安装有多个金属齿轮，灵感来自达芬奇手稿中的“齿轮机械”。配色方面，显卡采用低调的黑、灰色，金色作为点缀。

显卡侧面配备第三代 LCD 侧显示屏源自于 Vulcan 系列家族，有着专属九段的分屏显示调整，可显示显卡实时频率、温度等。

这款产品的风扇使用七彩虹 iGame 系列“捕风手”定旋扇叶。显卡具有三层散热结构，近 GPU 热源处第一层为 Advanced 系列首发登场的 iGame 真空冰片科技，能通过相变的形式快速将热量进行传导；第二层与第三层则进行了精工的优化调整，有着的大面积鳍片，特制化表面处理进行上下分模，契合无缝类镜镀镍热管，包裹中部来自 Neptune 系列的环形水路结构。此外，水路中还使用“鳃纱”精密铜片，增大冷却液传到面积。

显卡的水冷接头为瑞士 STAUBLI 公司制造，可以 360 度旋转，并保证优秀的密封性。

IT之家了解到，七彩虹 iGame RTX 3090 Kudan 显卡全球限量 1000 片，具有专属包装，配备水冷排、独立编号。显卡发售时间暂未公布，预计售价超过 2 万元