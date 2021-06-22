AMD 推出 21.6.1 显卡驱动更新：上线 FSR 超级分辨率功能

IT之家 6 月 22 日消息 感谢IT之家网友的热心投稿，AMD 官方发布了 Radeon 肾上腺素 21.6.1 驱动更新，适配了 AMD Radeon RX 6800M 显卡，上线了 FSR 超级分辨率功能，支持《龙与地下城：黑暗联盟》等部分游戏。

此外，本次更新还修复了一些问题，包括:

在关闭游戏时，在扩展显示器和主显示器之间执行任务切换后，Radeon FreeSync 可能会被间歇性地锁定，从而导致性能不佳或卡顿。

运行 DirectX 12 时，Anno 1800 可能会在启动游戏时崩溃。

AMD 清理工具可能会清理系统中的芯片组 / RAID 安装程序相关的文件夹或注册表。

与之前的 Radeon 版本相比，某些 Radeon Graphics 产品在 Destiny 2 中的性能可能低于预期。

加入 AMD 用户体验计划后，该计划主服务的 CPU 利用率可能高于预期。

在 DirectX 12 上运行 Ring of Elysium 时，启用光线追踪可能会导致游戏崩溃。

IT之家了解到，本次上线的 FSR 超级分辨率功能，是 AMD 在 6 月 1 日推出的，用来对标英伟达 RTX 显卡的 DLSS 技术，可提供四档不同的画质供选择，通过超高画质的边缘和独特的像素细节带来卓越的游戏体验。