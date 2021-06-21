7399 元起：苹果 iPad Pro 2021 蜂窝版已上架，最快 6 月 29 日到货

IT之家 6 月 21 日消息 在上个月的 2021 春季新品发布会上，苹果正式推出了搭载 M1 芯片的新一代 iPad Pro，包括 11 英寸和 12.9 英寸两个版本，支持 Thunderbolt 和 USB 4 接口。

IT之家了解到，WiFi 版型号已经在一个月前就正式开售了，但由于工信部审核时间较晚，苹果 iPad Pro 2021 的 5G 蜂窝版本直到近日才上架苹果官网和京东商城等平台，售价较无线局域网版本高出 1200 元，7399 元起。

值得一提的是，苹果 iPad Pro 2021 款蜂窝数据版本在官网显示的到货日期为 6 月 29 日，着急购买的小伙伴可能还需要再等两个周才能拿到这款 iPad。

iPad Pro 2021 的 11 英寸版本为 Liquid 视网膜显示屏，国内售价 6199 元起；12.9 英寸版本为 Liquid 视网膜 XDR 显示屏，国内售价 8499 元起。（蜂窝版自行 + 1200 元）

据悉， 12.9 英寸 iPad Pro 2021 在整块显示屏背面使用了超过 10000 个 LED，全屏亮度最高可达 1000 尼特，峰值亮度可达 1600 尼特，对比度达到 1000000:1。这款 Liquid 视网膜 XDR 显示屏支持 ProMotion、原彩显示和 P3 广色域等技术。

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