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特斯拉 Model S Plaid 将解锁 322Km/h 极速，软件还未就绪

2021/6/21 9:56:18 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 6 月 21 日消息 6 月 10 日特斯拉 Model S Plaid 版在美国弗里蒙特工厂正式交付，该车拥有 628 公里的超长续航里程（EPA 工况下），搭载三电机全驱系统，最大功率为 750 千瓦（1020 马力），零百加速仅需 2.1 秒。

根据特斯拉的说法，Model S Plaid 最高时速为 200 英里（约 321.87 公里）/小时，但要达到这个极速需要适当的轮毂和轮胎，将在 2021 年秋季提供。不过，Model S Plaid 目前已经可以选购所需的轮毂和轮胎，但是系统软件方面还没有就绪。

Model S Plaid 标准版提供 19 英寸的轮毂，可选 21 英寸轮毂，标准配置是米其林 Pilot Sport 4S 轮胎，如果想要让该车的时速达到 200 英里/小时，就需要 21 英寸的轮毂。不过在“未来”推出软件更新之前，所有 Model S Plaid 的最高时速将被限制在 163 英里（约 262.32 公里）/小时。

IT之家了解到，世界上很少有地方可以合法和安全地以 200 英里/小时的速度行驶，此外数据显示，Model S Plaid 在四分之一英里的终点几乎达到了目前 163 英里/小时的最高限速，9.34 秒速度可达到 152.2 英里（约 244.94 公里）/小时。

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关键词：Model S Plaid特斯拉

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