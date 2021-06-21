美国超 4 万人请愿：不要让超级富豪贝索斯太空旅行结束重返地球

IT之家 6 月 21 日消息 亚马逊创始人、超级富豪杰夫・贝索斯此前高调宣布，他和他的弟弟马克-贝索斯将于 7 月 20 日乘坐新谢泼德火箭飞入太空，这是该公司的首次载人飞行。然而据外媒 BussinessInsider 报道，在他宣布消息后 3 天，网上就出现“别让贝索斯重返地球”为主题的请愿，目前该请愿已获超过 4.1 万多人支持。

其中一名请愿发起者奥蒂斯表示，贝索斯是个“铁了心要统治全球的邪恶霸主”，他号召大家阻止贝索斯返回地球，还称“人类命运就掌握在你们手中”。支持请愿的人也表达了自己的想法，“地球不需要杰夫・贝索斯、比尔・盖茨、埃隆・马斯克这样的超级富豪！”也有人揶揄道，“无论是在地球还是在太空，都不应该有超级富豪的存在。但如果超级富豪想去太空的话，那就留在那里别回来好了。”

IT之家了解到，贝索斯届时将与他的兄弟和蓝色起源公司拍卖的新谢泼德飞船座位的赢家一起，进行 11 分钟的太空飞行，票价为 2800 万美元。他们将被绑在一个位于火箭助推器顶部的圆顶形太空舱中。一旦新谢泼德号到达卡曼线 —— 距离地球表面 62 英里（100 公里）的假想边界，太空舱将与助推器分离，重新进入大气层，并在降落伞的帮助下飘回地球。