一加李开新：618 已达成目标 113%，9R 卖的最好

IT之家 6 月 21 日消息 新上任的一加副总裁李开新今日宣布，一加在 618 已达成目标的 113%，所有产品包括 IoT 在内均取得了非常好、甚至超预期的销量业绩。其中一加 9R 完成了 133% 的目标，在全系畅销的背景下卖的最好。

据官方此前公布的 618 数据，6 月 1 日-18 日 13:00，一加手机销量较去年同期增幅 300%，在 6 月 18 日当天，OnePlus 9R 获得欢太商城手机零售单品销量冠军；OnePlus 9 Pro 获得全平台 5000-6000 价位段高端安卓手机单品销量 Top 3。

IT之家了解到，李开新曾先后担任华为荣耀销售副总裁、360 手机执行副总裁、360 手机公司总裁等，于今年 5 月份宣布加盟一加，担任副总裁一职。

一加 CEO 刘作虎在微博上称：“他之前成功带领华为中国区，从无到有把销量做到了千万级，是手机销售领域名副其实的‘老将’。以后我可以更专注和放心做好产品，卖手机的活儿就交给他了！”

本次的销量王一加 9R 手机搭载高通骁龙 870 处理器，于今年 4 月 15 日正式发布。手机配备 X 轴线性马达、立体声双扬声器，采用 LPDDR4x + UFS 3.0 存储芯片。这款手机 8+128GB 版本首发售价 2999 元，618 期间到手价 2799 元；8+256GB 版本到手价 2899 元。