杭州女乘客跳车事件后，首汽约车致歉：避免临时偏航，强化一键报警

IT之家 6 月 21 日消息 今天，“富阳发布”微信公众号发布《关于首汽约车平台网约车事件的情况通报》称，根据涉事车辆录音，司机张某法和乘客高某之间就“车辆不按导航行驶”有过简短交流和分歧，但未有明显争执等异常情况。经调查，公安机关未发现网约车司机张某法涉嫌刑事犯罪或有违反治安管理行为。该网约车驾驶员的行为违反《杭州市客运出租汽车管理条例》第三十七条第（二）项规定，交通部门将依法依规对网约车司机和首汽约车平台进行处理。

通报称，2021 年 6 月 12 日 16 时 22 分 43 秒，杭州市公安局富阳区分局 110 指挥中心接网约车司机张某法报警称，其接送的一名女乘客从车上跳下，有受伤情况。16 时 22 分 46 秒，又接到女乘客高某报警。

首汽约车随后发布《致歉声明》表示，平台将更加严格司机行驶路线规则，避免由于偏航、临时改变路线等使乘客产生误解；加强司机沟通方式方法培训，增强司机沟通意识与沟通能力；强化提示乘客行程分享、一键报警等安全中心各项功能的使用。

IT之家了解到，昨日有报道称家住杭州的高女士，于 6 月 12 日在乘坐首汽约车期间开门跳车，造成大面积擦伤，并导致左臂骨折。6 月 19 日首汽发表声明，承认了司机未按照导航路线行驶的事实，并称根据录音跳车前未显示司机、乘客有争执。