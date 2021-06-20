首汽网约车跳车高女士发声：司机两次变更路线，不回应停车请求

IT之家 6 月 20 日消息 今日有报道称家住杭州的高女士，于 6 月 12 日在乘坐首汽约车期间开门跳车，造成大面积擦伤，并导致左臂骨折。6 月 19 日首汽发表声明，承认了司机未按照导航路线行驶的事实，并称根据录音跳车前未显示司机、乘客有争执。

今晚当事人高女士（@步步登高_乐）在微博发表声明，描述了整个事件。

高女士表示，她通过高德地图 App 打到首汽约车平台的网约车，行驶过程中司机两次未按照导航路线行驶。并且，司机自从上车起便“一直想与我搭讪说话”。当司机第二次未按照导航路线行驶时，高女士询问原因，但是司机此刻却沉默不言。

随后，高女士要求司机停车，司机置之不理，假装没听到并且继续直行。当高女士强行打开车门进行试探后，车内响起报警声，但是司机还未做出任何反馈。高女士将右脚伸出去进行试探，随后掉下车并滚落地面。此后，另一辆车停下，路人帮忙拨打 120 和 110。

高女士称截至目前（6 月 20 日）都没有看到过事发当时的录音和录像，并且首汽平台拒绝提供。司机不按照导航行驶的路线是一条新路，并没有安装监控。高女士同意全面公开录音、录像，并表示后续将继续使用法律手段维护自己的权益。

IT之家了解到，此件首汽约车表示经过高女士同意后，可以向媒体公布该事件全程录音。截至发稿，首汽约车尚未发表进一步声明。

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