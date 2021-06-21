安上高空“科技防护眼睛”，中国铁塔让秸秆焚烧无处藏

六月精阳，农民收麦忙！每到这个时节，秸秆处置问题都备受瞩目。

以前收麦，经常会碰到焚烧秸秆的场面。满天火红的光、黑烟滚滚，随着风吹即燃的火苗，像一条蛇一样蠕动向前…… 焚烧秸秆不仅危害大气环境和人体健康，还会对农业生产造成很多不利影响，这也是我国近年来一直大力宣传禁烧秸秆的原因所在。

自蓝天保卫战打响以来，如何有效解决农作物秸秆焚烧问题成了一大课题。中国铁塔研制推出的秸秆禁烧智能监控系统成为守护一方青山绿水蓝天的“守护神”。

利用在铁塔前端安装高清摄像设备，实现区域内 100％范围内实时监控，利用专线数据回传的信号显示秋收地块的监测情况，让秸秆焚烧“无处可藏”。中国铁塔打造的套秸秆禁烧监测系统采用“互联网＋”技术，通过平台分析实现告警、取证和处理的联动机制，真正实现了高清可视、热成影像、精准识别、自我分析，判别是否火点并及时推送信息，可有效助力秸秆禁烧工作落到实处。

在安徽，亳州谯城区大杨镇的工作人员正通过“铁塔天眼”监控系统对麦收现场进行实时监控。午收期间，全市乡镇地区的 519 台铁塔摄像机对麦收现场进行实时监控，一旦出现烟点、火点等预警信息，平台将第一时间推送、提醒，逐步实现秸秆禁烧管理的数字化、网络化、智能化。

在山东，中国铁塔已陆续共享建设了 1000 余处秸秆禁烧监控点位，为山东省精准污染治理提供了信息技术手段。

在广西，中国铁塔的监控系统赢得玉林市生态环境局黄衍全的高度认可。他表示，该监控系统对推进秸秆禁烧工作十分有利，系统配备高清摄像头高技术传感器等具有发现火点快，点位精准，自动发送信息指令等优异性能，期待铁塔公司继续完善该监控系统，使其更智能化具有更好的人机交互功能。

在黑龙江，为了有效提升响应、处置效率，黑龙江省累计建设秸秆禁烧高点监控 367 个，覆盖了 17 个县区，对农田实现 24 小时不间断、360 度无死角的实时监控，有效解决秸秆露天焚烧工作取得显著成效，秸秆露天焚烧火点数量大幅下降，环境空气质量明显改善。2020-2021 年禁烧期间，共发现秸秆露天焚烧火点 2 处，较 2018-2019 年禁烧期间减少了 97.6%。

环境就是民生，蓝天即是幸福。中国铁塔通过全天候无死角的技防“眼睛”让秸秆禁烧无处藏，下一步中国铁塔将不断创新、科技化管控水平，强化秸秆禁烧工作，为我国的生态环保工作不断贡献出更多的铁塔智慧。