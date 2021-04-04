防火于未 “燃”，中国铁塔高点视频监控系统推出林草防火预警模式

林草防火，刻不容缓！

春季以来，由于气温快速回升，林内可燃物极度干燥，加之农事生产用火频繁，全国森林草原火灾呈现高发态势，防火形势不容乐观。

当前森林草原防火形势仍很严峻，各地各有关部门和单位要突出抓好源头管控，推进野外火源和违法用火专项治理，彻查整改火灾隐患，强化网格化管理和群防群控。严格应急值守，完善应急预案，加强监测预警和应急力量准备，及时科学处置突发火情，做到打早、打小、打了，避免小火酿成大灾。

因此，要想彻底打赢林草防火这场攻坚战，就要防火于未 “燃”！相关部门不仅要坚持早谋划、早部署、早准备，把 “被动打”变为 “主动防”，更需要用物联网、大数据、人工智能等新理念新技术来 “武装”自己，促进林草防火从 “人防”向数字化、信息化的 “技防”转变。目前，中国铁塔正结合自身站址资源优势，不断探究全新的技术手段，大大提升林草防火预警监测能力和综合防控能力，成为维护森林草原安全的一支 “生力军”。

依托铁塔挂高、电源配套和传输资源的优势，中国铁塔的高点视频监控系统为林草防火安上一双双 “千里眼”，再配合智能图像识别、GIS、热成像等高新技术，这些 “千里眼”们可自动捕捉高温区域，实时监控林区草原动态并对火点进行确认。与此同时，通过新技术的不断引入，中国铁塔创新推出的林草防火预警模式以智能防火检测为主线，真正做到防火一张图；实现了火点精准定位，辅助决策；快速响应，应急指挥，多系统融合作战，不仅为林草防火增添了新动能，也获得客户的广泛认可。