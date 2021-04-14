宁夏铁塔处罚两家串通投标的供应商，3 年内禁止参与集采

据来自中国铁塔的官方消息显示，中国铁塔股份有限公司宁夏回族自治区分公司（下称宁夏铁塔）通报，针对宁夏源信通信工程有限公司和国诚集团有限公司在宁夏铁塔 2021 年转供电改造施工服务集约化采购项目投标期间存在相互串通投标的不良行为，根据《中国铁塔股份有限公司供应商负面行为管理办法（试行）》(中国铁塔〔2021〕20 号)，现对宁夏源信通信工程有限公司和国诚集团有限公司，处以禁止 3 年参与宁夏铁塔及其地市分公司外市电施工产品的转改直、新建、改造、维修项目专业采购活动资格的处罚。

处罚生效期自 2021 年 4 月 13 日起，期满后自动解除。现对以上供应商的负面行为进行通报，并纳入中国铁塔股份有限公司宁夏回族自治区分公司负面行为供应商名单管理。

资料显示，本次集约化集采项目包括转供电外电改造项目杆基坑及基础埋设，电杆组立与绝缘子、拉线、电气设备等安装建设，设备间至变压器的外电引入建设、报装及搭火等。项目分城市划分为银川、吴忠、石嘴山、中卫、固原 5 个标包。服务商同时申报地市数量上限为 5 个，同一服务商最多可兼中 3 个地市。

目前，该项目已经公布中标候选人。其中，银川标包中标候选人为宁夏天胤电力通信工程有限公司、宁夏水利水电工程局有限公司、宁夏汇力丰电力科技有限公司、山西锦霖电力工程有限公司；吴忠标包中标候选人为浙江省邮电工程建设有限公司；石嘴山标包中标候选人为宁夏天胤电力通信工程有限公司、宁夏栢通信息系统有限公司；中卫标包中标候选人为宁夏汇力丰电力科技有限公司、浙江省邮电工程建设有限公司；固原标包中标候选人为宁夏天胤电力通信工程有限公司、山西锦霖电力工程有限公司。