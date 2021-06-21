Microstrategy 公司大量购买比特币，目前总共持有超 105000 个

IT之家 6 月 21 日消息 交易平台 Bitstamp 报价显示，比特币一度跌破 32000 美元 / 枚，日内跌约 10%。以太坊跌破 1900 美元 / 枚，日内跌超 15% 。

报道称，Microstrategy 增持比特币，持有的比特币数量在上市公司中排第一，目前总共持有超过 105000 个比特币，远高于特斯拉持有的 42902 枚。

据报道，MicroStrategy 首次购买比特币是在 2020 年 8 月 11 日。自那以来，比特币的价格已经上涨了 430%。该公司最近一次购买比特币是在今年的 5 月 18 日，当时它花费大约 1000 万美元购买了 229 枚比特币。

在所有加密货币中，比特币是最有价值和最受欢迎的加密货币，它以价格剧烈波动而闻名。

比特币是一种用区块链作为支付系统的加密货币，由中本聪在 2009 年基于无国界的对等网络，用共识主动性开源软件发明创立，通过加密数字签名，不需通过任何第三方信用机构，即可解决电子货币的一币多付、交易安全等问题。

IT之家获悉，近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

提醒：投资有风险，入市需谨慎。数字货币投资存在较大的风险与不可预知性，本文不构成任何形式的投资鼓励和建议。