马斯克：特斯拉将在一个月内举办 AI 日，以展示技术能力

北京时间 6 月 22 日消息，特斯拉公司 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 正考虑在大约一个月内举办一场 AI 日活动，展示公司在 AI 软件和硬件上取得的进展，目的是为了招聘。
“考虑在大约一个月内举办特斯拉 AI 日，重温特斯拉 AI 软件和硬件取得的进展，同时涉及训练和推理。目的是招募。”马斯克称。眼下，特斯拉在实现全自动驾驶技术过程中遇到了一些阻碍。
北京时间 6 月 22 日消息，特斯拉公司 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 正考虑在大约一个月内举办一场 AI 日活动，展示公司在 AI 软件和硬件上取得的进展，目的是为了招聘。
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