德国 Volocopter 公司试飞电动空中出租车：拟为 2024 年巴黎奥运会服务

IT之家 6 月 22 日消息 据报道，德国 Volocopter 公司周一在勒布尔热（Le Bourget）机场进行了一场表演，首次在法国试飞了该公司的电动空中出租车，并表示其目标是为 2024 年巴黎奥运会提供服务。

这种飞行出租车看起来像一架小型直升机，它在勒布尔热机场起飞，经过 3 分钟的飞行后垂直降落，车上没有乘客。

Volocopter 发表声明称，这辆飞行出租车可以容纳两个人，还有一个行李舱，它在空中飞行了约 500 米，时速达 30 公里，飞行高度约为 30 米。

“我们的目标很明确，就是在 2024 年巴黎奥运会上真正实现定期服务。”Volocopter CEO 弗洛里安・罗伊特（Florian Reuter）表示。“这是一个挑战。”

罗伊特表示，飞行出租车服务最初将由一名持有完全执照的飞行员运营，以遵守现有法规。

“随着时间的推移…… 我们希望这些车辆能全自动飞行，这样就不再需要飞行员执照了。”他补充道。

罗伊特称，城市出行服务市场是“巨大的”。

“城市出行服务是一个价值超过 10 万亿美元的市场。”他说道。“我们估计，到 2035 年时，我们可以为一个拥有约 3000 亿美元机会的市场提供服务。”