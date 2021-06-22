曝苹果 iPhone 13 将于 9 月第 3 周发布催涨股价，反被亚马逊在价值榜反超

北京时间 6 月 22 日消息，纽约联储银行行长威廉姆斯有关“数据和形势的进展还不足以让 FOMC 转变其大力支持经济复苏的货币政策立场”的表态，推动美股今天收高。

截至收盘，道指涨 586.89 点，涨幅为 1.76%，报收 33876.97 点；标普 500 指数涨 58.34 点，涨幅为 1.4%，报收 4224.79 点；纳指涨 111.1 点，涨幅为 0.79%，报收 14141.48 点。

▼美国主要科技巨头涨跌互现：

美国主要科技巨头

▼中国主要科技股大多数下跌：

中国主要科技股

中概股股价

▼上涨的其他中概股包括：

上涨的其他中概股

▼下跌的公司包括：

下跌的其他中概股

涂鸦持有 12 亿美元现金 未来逾 20 年不差钱

截至 2021 年 3 月，涂鸦持有 12 亿美元现金，没有任何债务。此前 12 个月，它烧钱 5400 万美元，这意味着，按当前的烧钱速度，它的现金还可以支撑逾 20 年。真正让投资者感到欣慰的是，同期涂鸦营收增长了 106%。

涂鸦融资成本也值得关注。上市公司融资最常见的途径是增发和发债，企业一般更喜欢通过增发募集资金、推动业务增长。涂鸦每年烧钱 5400 万美元，相当于其 120 亿美元市值的约 0.5%，这意味着它可以轻松地通过增发，或以较低的价格发行债券募集资金。

上述分析显示，投资者无需担心涂鸦烧钱。涂鸦营收增长表明，烧钱促进了业务的增长。

前程无忧正式签订私有化交易协议 合每股 79.05 美元

6 月 21 日美股盘前，前程无忧披露已与 Garnet Faith Limited 签订私有化交易的正式协议，对价每股 79.05 美元，交易隐含的股权价值约为 57 亿美元。

相较于前程无忧上一个交易日收盘价 74.6 美元，收购价溢价约 5.9%。即使按照今天 76.39 美元的收盘价计算，前程无忧收购溢价仍然达到 3.5%。

除正式协议外，双方还签订了一份合并计划，根据该协议和其条款及条件，Garnet Faith Limited 将与前程无忧合并，合并后的公司为存续公司。

交易完成后，前程无忧将成为一家私人控股公司，其美国存托股将不再在纳斯达克全球精选市场挂牌交易。合并预计在 2021 年下半年完成。

常规交易中前程无忧涨 1.74 美元，涨幅为 2.33%，报收于 76.39 美元。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

上涨的其他国外科技股

▼下跌的公司包括：

下跌的其他国外科技股

力压苹果 亚马逊仍然是全球最有价值品牌

Kantar BrandZ 发布的报告显示，亚马逊力压苹果成为全球最有价值品牌，中国品牌快速上升，超过欧洲。

亚马逊仍然是全球最有价值的品牌，估值达到 6840 亿美元；其次是苹果的 6120 亿美元和谷歌的 4580 亿美元。

腾讯排在第五位，也是最有价值的中国品牌；阿里巴巴排在第七位。Kantar BrandZ 全球策略主管格雷厄姆・斯塔普赫斯特（Graham Staplehurst）说，“中国品牌在稳步前进，已取得重大进展。”

五大品牌价值增长逾 1 倍，其中包括拼多多、美团、茅台、TikTok 和特斯拉。特斯拉是价值增长最快的品牌，增长 275% 至 426 亿美元，也是最有价值的汽车品牌。

分析称苹果 9 月第三周发布新款 iPhone

由于投资者在消化去年 81% 的涨幅、反垄断监管力度加大以及芯片荒，今年以来苹果股价没有什么大的起色。

苹果股价需要新的催化剂 —— 例如今年秋季发布新款 iPhone。

Wedbush 分析师丹・艾维斯（Dan Ives）星期一发表投资报告称，苹果可能今年 9 月第三周发布新款 iPhone。他认为新款 iPhone 将有存储容量达到 1TB 的型号，许多功能会得到增强，所有型号都将配备激光雷达，这将有助于推动增强现实技术的普及。

艾维斯说，与苹果亚洲供应链的沟通显示，苹果计划今年下半年生产 1.3 亿至 1.5 亿部 iPhone，新款 iPhone 将占到第三季度 iPhone 产量的 35% 至 45%。艾维斯预计新款 iPhone 首批订单将达到 9000 万至 1 亿部，他去年对首批 iPhone 12 订单的预期为 8000 万部。

常规交易中苹果股价涨 1.84 美元，涨幅为 1.41%，报收于 132.3 美元。