部分苹果粉丝：iPhone 13/Pro 名称不太吉利，认为 iPhone（2021）更好

IT之家 6 月 21 日消息 外媒 9to5 Mac 报道，iPhone 13 这个名字会让大约 18% 的 iPhone 和 iPad 用户感到反感，他们会把自己描述为 triskaidekaphobic--也就是说，对数字 13 有恐惧症。

首选的替代名称是 iPhone（2021）......

这项调查是由 SellCell 进行的，它提出的问题是：”由于数字 13 被认为是不吉利的，将下一款苹果智能手机命名为 'iPhone 13' 会不会让你不喜欢？”

五分之一的 iPhone 和 iPad 用户（18.3％）透露，他们会被“iPhone 13”这个名字吓倒。

男性 (24.9%) 受数字 13 恐惧症影响的可能性比女性 (11.7%) 高一倍。

81.7% 的人说这不会影响他们的购买决定。

首选的替代名称是简单地使用产品名称和年份，就像苹果公司对 Mac 和 iPad 的做法。

IT之家获悉，受访者对他们所看到的 iOS15 和 iPadOS15 也有些不满意。

只有 19.3% 的人对软件更新感到“极其”或“非常”兴奋。28.1% 的人认为“有点”兴奋，而大多数（52.6%）苹果用户认为新发布的软件只是“有点”或“完全不”兴奋。

最受欢迎的功能是在钱包应用中存储 ID 卡的能力，苹果公司称这是在 iOS 15 中尝鲜的功能。

只有 1.4% 的人认为数字遗产功能是最重要的功能，但大多数人确实计划使用它。

数字遗产是 iOS/iPadOS 15 中的一项新功能，顾名思义，它可以让你指定一个继承人，在你去世的情况下访问你的 iCloud 数据。 一个人需要一个“受信任的”Apple ID，一个访问密钥（在你添加遗产联系人时生成），以及一份死亡证明的复印件，才能访问你的数据，其中不包括存储在 Keychain 中的信用卡信息和密码。 我们询问了苹果用户是否愿意让朋友或家人作为遗产联系人，我们发现大多数用户（53.1%）赞同为他们的 iCloud 数据设立遗产联系人的想法。与男性相比，女性对将自己的数据留给亲人的想法略感舒适（51% vs 55%）。然而，46.9% 的人对这个问题的回答是否定的。

大多数人希望控制他们的数字遗产中所包含的数据，尽管列表中确实包括一些显然不会被苹果分享的类别，包括浏览历史和信用卡信息。