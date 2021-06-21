苹果 iPhone 13 /Pro 系列售价曝光，没有 1TB 存储选项

IT之家 6 月 21 日消息 外媒 9to5 Mac 报道，苹果公司预计将在不到三个月的时间内宣布新的 iPhone。iPhone 13 或 iPhone 12s 尚未公布，但今天 TrendForce 的一份新报告对今年秋天的 iPhone 新手机有了更多了解。

从 iPhone 13 系列的生产开始，TrendForce 预测由于疫苗的增加以及美国和欧洲的封锁即将放松，iPhone 13 系列的产量将高达 2.23 亿部。

此外，苹果预计将受益于华为放弃一些高端智能手机的市场份额，2021 年下半年的新 iPhone 设备的销售将可能被提振。

报道称，“苹果将以 iPhone 13 系列（或称 iPhone 12s）优先优化现有功能，而零售价格预计将与去年发布的 iPhone 12 系列机型保持一致。”

正如之前的报道所指出的，苹果预计将缩小屏幕顶部的刘海缺口，并再次推出四款新机型：iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max。不过，这份报告称下一款 iPhone 为 iPhone 12s 系列（或称 iPhone 13 系列）。

TrendForce 预计，这些 iPhone 的价格将与上一代机型相同，起售价为 699 美元（去年国行价格为 5499 元起）。iPhone 13 系列将采用台积电 5nm + 节点制造的 A15 芯片，尽管苹果已经在研发 3nm 处理器。

所有新的 iPhone 13 型号将包括柔性 AMOLED 面板，而 Pro 型号将采用 120Hz 刷新率。对于那些期待有 1TB 存储空间选项的人，TrendForce 表示，预计苹果 iPhone 13 系列将保持与 iPhone 12 系列相同的内存容量，最高 512GB，没有 1TB 存储空间选项。

在相机方面，苹果已经升级了所有 iPhone 12s 系列（或称 iPhone 13 系列）手机的主摄像头，包括传感器移位图像稳定技术。对于 Pro 机型，不仅其超宽摄像头现在配备了 6P 镜头（比上一代升级了），而且还能实现自动对焦功能。值得注意的是，应该指出的是，LiDAR 激光雷达只在 Pro 机型中提供。

这些 iPhone 预计将全面支持 5G，占苹果公司 2021 年总年产量的 39% 左右。虽然我们今年会看到另一款 mini 机型，但苹果将专注于普通机型和两个 Pro 版本。